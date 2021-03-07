Farkındalık için yamaç paraşütüyle atlayıp, havada kitap okudular



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kitap okuma alışkanlığını arttırmak için yapılan etkinlikte gençler yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 700 metre yükseklikte Alanya manzarasında kitap okudu.Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Alanya'da paraşütle kitap okuma etkinliği düzenlendi. Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla hazırladığı farkındalık etkinliği kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve lise öğrencileri Yassı Tepe'den 700 metreden yamaç paraşütüyle atlayarak havada kitap okudu. İlk kez uçtukları için oldukça heyecanlı olan öğrenciler, bu etkinlikle okuma bilincini arttırmak istediklerini ifade etti.Uçuş sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak valimizin koordinasyonunda kitap okumanın önemine dikkati çekip, çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak adına bugün kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimizin ismi 'paraşütte kitap okumak'. Kitap okumak özgürlüktür. Biz de bu özgürlüğü gökyüzünde paraşüt eşliğinde gerçekleştirip, bir farkındalık oluşturmak istedik. Kitapsız büyüyen bir çocuk, susuz büyüyüp gelişen bir ağaca benzer. Biz bunları öğrencilerimiz ile beraber farkındalık oluşturarak çocuklarımızın her zamankinden daha fazla kitap okumalarını sağlamak adına böyle bir etkinlik yaptık. Bu projenin hayata geçmesinde destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.'BÜYÜK BİR FARKINDALIK YARATMAK İÇİN GÜZEL BİR ETKİNLİK'Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki Esra Meziyet Bağışlar, çok güzel bir uçuş olduğunu belirtirken, "Büyük bir farkındalık yaratmak için çok güzel bir etkinlik. Herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum. Paraşüte ilk defa biniyorum çok heyecanlıyım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-03-07 16:30:52



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