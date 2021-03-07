Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'dan 3 puan almak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'dan 3 puan almak istiyor

DHA

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'dan 3 puan almak istiyor


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi zorlu rakibinden 3 puan almak istiyor.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Akdeniz temsilcisi, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Ligde 43 puanla 6'ncı sırada yer alan turuncu-yeşilli takım, son 5 haftada yalnızca bir galibiyet alabildi. Son 5 maçta 5 puan toplayan Alanyaspor, bu kez puan kaybetmek istemiyor.
ALANYASPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN
Bugüne kadar Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 4'ünde turuncu-yeşilli ekip, 2'sinde Karadeniz temsilcisi galip geldi, 3 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu maçlarda Alanyaspor 14 kez gol sevinci yaşarken Trabzonspor 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bugüne kadar Trabzon'da oynanan 4 maçta Alanyaspor 2 kez galip geldi, ev sahibi takım bir kez üstünlük sağladı. Bir maçta ise iki ekip puanları paylaştı. Bu sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta takımlar 1-1'lik skorla sahadan ayrılırken, karşılaşmanın iki gölünü Alanyaspor'un stoperi Steven Caulker attı.
BAKASETAS BU KEZ BORDO-MAVİLİ FORMA GİYECEK
Alanyaspor'da geçen yıl forma giyen ve bu sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Tasos Bakasetas, geçen sezon Alanya'da oynanan lig maçında son dakika golüyle takımına 1 puan kazandırmıştı. Olayların da çıktığı maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde de karşılaşan iki ekipten kupayı alan taraf Karadeniz temsilcisi olmuştu. Ligin ikinci yarısında bordo-mavili formayı terleten ve oynadığı 7 maçta 4 gol kaydeden Yunan forvet, bu maçta eski takımına karşı oynayacak.
BABACAR, SALİH DÖNDÜ; CAULKER ŞÜPHELİ
Çağdaş Atan'ın ekibinde geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Babacar ve Caulker ile kart cezalısı Salih forma giyememişti. Yarınki maçta Babacar ve Salih'in yeniden takımda olmaları bekleniyor. Caulker'ın sakatlık durumu henüz netlik kazanmazken, sahada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Bunun dışında takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Efecan, Bareiro, Berkan ve Moubandje ise sarı kart sınırında bulunan oyuncular.
MUHTEMEL KADRO
Aytemiz Alanyaspor'un Trabzonspor maçında sahada olması beklenen 11'i şöyle: Marafona Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar.
SAKAT: Caulker
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-07 16:49:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Farkındalık için yamaç paraşütüyle atlayıp, havada kitap okudular
YEREL HABERLER Farkındalık için yamaç paraşütüyle atlayıp, havada ...
Korkuteli Belediyespor, Play-Off’a yükseldi
YEREL HABERLER Korkuteli Belediyespor, Play-Off’a yükseldi
Yamaç paraşütünde kitap okuma keyfi Alanya’da kitaplarıyla uçup gökyüzünde okudular
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünde kitap okuma keyfi Alanya’da ...
Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe gülüyorum" Rüzgarla hareket eden cips standı peşine marketçiyi ve oğlunu taktı
YEREL HABERLER Cips standını rüzgara kaptıran marketçi: "İzledikçe ...
Camla panjur arasında sıkışan güvercin, imeceyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Camla panjur arasında sıkışan güvercin, imeceyle ...
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı (2)
ATSO Başkanı Çetin: “ Kadınlarımızın rolünü hayatın her alanında arttırmalıyız”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “ Kadınlarımızın rolünü hayatın ...
Antalya'da kumru kurtarma operasyonu İkinci kat balkonuna sıkışan kumruyu kurtarmak için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Antalya'da kumru kurtarma operasyonu İkinci kat ...
Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı Devrilmeden metrelerce sürüklenen cips standı izleyenleri güldürdü
YEREL HABERLER Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market ...
Miran: “Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar ”
YEREL HABERLER Miran: “Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar ”
Antalya’da kademeli normalleşme sonrası korona partisi Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı cumartesi günü dolan eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü
YEREL HABERLER Antalya’da kademeli normalleşme sonrası korona ...
AESOB Başkanı Dere: “ Her türlü çabayı birlik ve beraberlik içerisinde göstermeliyiz”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: “ Her türlü çabayı birlik ve ...
Vali Yazıcı: " Gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiği kadındır."
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, ...
Rektör Özkan: “ Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum”
YEREL HABERLER Rektör Özkan: “ Kadına yönelik her türlü şiddeti ...
Antalya'da akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Antalya'da akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu
70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
YEREL HABERLER 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
YEREL HABERLER Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil
YEREL HABERLER Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil
43 yılda topladığı 7 binden fazla materyalle Türk Folklor Müzesi açtı Antalyalı girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun kurduğu müzede mutfak gereçleri, yöresel kıyafetler, tartı aletleri, tarım araç ve gereçleri, savaş ve müzik aletleri yer alıyor
YEREL HABERLER 43 yılda topladığı 7 binden fazla materyalle Türk ...
Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
YEREL HABERLER Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü ...
Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek ...
KBT’de kademeli normalleşmenin ardından perde hazırlığı
YEREL HABERLER KBT’de kademeli normalleşmenin ardından perde ...