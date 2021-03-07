Başkan Yücel'den bisiklet yolu müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, DinekKargıcak mahalleleri arasında kalan sahil bandındaki kesintisiz bisiklet yolu ulaşımı için başlattığı çalışmaları yerinde inceleyerek müjdeyi verdi. Yücel, “Yaklaşık 30 km’lik kesintisiz bisiklet yolu projemiz için KestelMahmutlarKargıcak etabında sona geldik” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, büyük önem verdiği bisiklet yolu projelerini geliştirmeye ve hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Yücel’in sahil bandına başlattığı kesintisiz bisiklet yolu projesinde ilk etap çalışmasında sona gelindi.



Vatandaşlar bisikletle kesintisiz ulaşım sağlayacak

Alanya Belediyesi’nin yapımına devam ettiği proje tamamlandığında, Dinek’ten bisikleti ile sahil boyu gezintiye çıkan bir vatandaşın, kesintisiz olarak Kargıcak Mahallesi’ne kadar konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağı açıklandı.



Yücel: “Dev projemizin yaklaşık yüzde 50’sini tamamladık”

Çalışma sahasında ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Alanya’mıza bir sözümüz vardı. Dinek’ten Kargıcak’a kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik mesafeyi, kesintisiz bisiklet yolu ile birbirine bağlayacağımız yönünde. Bu bağlamda devam eden çalışmalarımız neticesinde KestelMahmutlar ve Kargıcak etabında sona geldik. Böylece yaklaşık 1314 km’lik yolu, dolayısıyla da projemizin yüzde 50’lik kısmını tamamlamış olacağız. Bu alandaki çalışmalarımızı sezon başlamadan önce tamamlayarak hizmete açacağız. Geriye kalan etapları da sezon sonu yapacağımız çalışmalarla tamamlayarak projemizi planladığımız bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştüreceğimize inanıyoruz. Bu yolda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyor, şimdiden Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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