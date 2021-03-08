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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus turistler, Kekova'da yazı yaşadı

DHA

Rus turistler, Kekova'da yazı yaşadı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde havanın ısınmasıyla Rus turist yoğunluğu yaşandı. Güzellikleriyle hayran bırakan Demre'ye gelen Rus turistler, Akdeniz'in mavi sularında yat turuna çıkıp, denize girdi. Rus turistler Demre ve Kekova bölgesinin adeta bir cennet olduğunu belirterek, tatil için yeniden ilçeye geleceklerini söyledi.
Demre'ye bağlı doğa, tarih ve denizin bir arada olduğu Kekova, havaların ısınmasıyla birlikte Rus turistlerin akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle Çayağzı Limanı'nda nöbetçi kalan iki yata ek olarak bakımı tamamlanan 3 yat daha bir gün içinde denize indirildi. Bir günde Çayağzı Limanı'ndan ve Üçağız Mahallesi'nden Kekova'ya 10'a yakın yat turu yapıldı. Rus turist yoğunluğu Demreli yatçıları sevindirdi.
Demre ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezen Ruslar, ardından yatla Kekova'nın cennet koylarına açıldı. Yat üstünde Batık Kent ile Simena Antik Kenti'ni gezen turistler, Kekova'nın tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraf ve video çekimleri ile ölümsüzleştirdi. Mola yerlerinde turistler, hava sıcaklığının 18-19 derece, deniz suyu sıcaklığının 15-16 derece olduğu günde kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Denize girmeyenler de yatta balık, karides yedi. Kekova'yı renklendiren Rus turistlerin turu, Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nde sona erdi.
'BU MEVSİMDE DENİZE GİRMENİN KEYFİNİ YAŞADIM'
Denizin keyfini çıkaran Rus turistlerden Sinitsin Kirik, "Kekova'ya ilk kez geldim. İnsanı büyüleyen bir yer. Bu mevsimde denize girmenin keyfini yaşadım. Bu mevsimde denize girmek benim için bir hayaldi. Bu hayalim gerçek oldu. Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Barış ve dostluk içinde yaşıyoruz iki ülke olarak. Noel Baba, Myra ve Kekova'daki tarihi binlerce yıldır koruyanlara teşekkür ediyorum" dedi.
'BURASI İNSANI BÜYÜLEYEN BİR CENNET'
İkinci kez Kekova'ya gelen Alexsandrov Vladimir, "5 yıl önce gelmiştim Kekova'ya. Hayran kalmıştım. 5 yıldır tekrar gelmenin hayalini kurmuştum. Burası insanı büyüleyen bir cennet. Bu mevsimde, bu harika denizde yüzmek harika bir duygu. Buraya gelmeleri için tüm dostlarıma tavsiyede bulunacağım. Bu cennet koylara da tekrar geleceğim" diye konuştu.
'BU KADARINI İNANIN BEKLEMİYORDUM'
Oxsana Stakankina ise şöyle konuştu:
"Türkiye'ye ilk kez geldim. Bu kadarını inanın beklemiyordum. Kekova'da kendimi bir cennette hissettim. Benim şehrimde hava sıcaklığı eksi 31 dereceydi. Burada denize girdim. Bu benim için inanılmaz bir duygu. Bu güzellikleri herkese anlatacağım. Çektiğim fotoğraf ve videoları göstereceğim. Ama daha çok kez Türkiye'ye geleceğim."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-03-08 08:19:19

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