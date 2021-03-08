8 Mart’ta kadın girişimciliğine önemli yatırım

Türkiye’nin Yerli Propolis Üreticisi ve bir kadın girişimi firması olan BEE’O Propolis, Ak Portföy GSYF’den yatırım aldı.

Oğlunun bağışıklık sistemi sorununa, kendi ürettiği propolis ve arı sütü ile çare bulan Elis Aslı Tanuğur Samancı bu ürünü markalaştırıp eşi Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ Arı Teknokent’te firmasını kurdu.Samancı, 2015 yılında Diffusion Capital Partners (DCP) dan yatırım aldıktan sonra, 2018 yılında kadın girişimciliğine önemli destek veren TİKAD A.Ş. ve EKA A.Ş’den de yatırım almıştı. Firma son olarak Ak Portföy GSYF’den yatırım aldı.



“Global pazarda da liderlik pozisyonuna yükselmesini hedefliyoruz”

Propolis’in, Arge çalışmasından ortaya çıkan bir patentle üretilmesi sonrasında globalde rekabet eden güçlü bir şirkete dönüşümünün hikayesini büyük bir memnuniyetle ve takdirle takip ettiklerini belirten Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Göktürk Işıkpınar, Propolis'in yüzde 100 yerli üretim yaparak, global pazarda rekabet edebilen bir firma olması, yatırım yapmamızda önemli etken oldu. Propolis ayrıca Anadolu’nun endemik bitki örtüsünden, besleyici ve koruyucu nitelikler barındıran “Anadolu Propolisi’ini üretti ve 15 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile global pazarda katma değerli ürünleri ile rekabet eden bir şirket haline gelerek bir başarı hikayesine imza attı. Fonumuzun yatırımı ile bu başarı hikayesine ortak olmaktan ve önümüzdeki beş yıl içerisinde Propolis’i 3 kat daha büyütmeyi hedefleyerek bu başarı hikayesini daha ileri noktalara taşıyacak ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Propolis’in Türkiye’de olduğu gibi global pazarda da liderlik pozisyonuna yükselmesini hedefliyoruz” dedi.



37 farklı ödül aldı

Besin içeriği korunmuş propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli damla, boğaz spreyi, burun spreyi, şurup, tablet, shot gibi farklı formüllerde inovatif ürünler ürettiklerini söyleyen Aslı Elif Tanuğur Samancı, ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzman gıda mühendislerimiz ile geliştirdiğimiz patentli özütleme yöntemimiz ve geliştirdiğimiz projeler ile ulusal ve uluslararası arenalarda 37 farklı ödüle layık görüldüklerini kaydetti. Samancı, Ak Portföy GSYF’den aldıkları yatırım ile Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda daha da büyük adımlar atarak ilerleyeceklerini söyledi.

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