Konyaaltı’nın milli gururu

Bu yıl ilk kez kurulan ve Hentbol Kadınlar Süper Liginde mücadele etme hakkı kazanan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’ndan milli takıma 3 sporcu çağrıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in girişimleriyle belediye bünyesinde kurulan Kadın Hentbol Takımı, ilk yılında önemli başarılara imza atıyor. Oynadığı maçlar ve takımın mücadelesi ile hentbol camiasından takdir toplayan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de Hentbol Milli Takımı’na oyuncularıyla destek veriyor. Başarılı pivot oyuncusu Esra Ertap Koyunoğlu A Milli Takıma, sol kanat oyuncusu Senanur Çelik ve pivot Şükran Beytekin ise Genç Milli Kadın Hentbol Takımına seçildi. İlk yılında mili takıma 3 sporcu gönderme başarısı yakalayan Konyaaltı Belediyesi’nde büyük mutluluk yaşandı.



“2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri”

Konyaaltı Belediyesi Baş antrenörü ve aynı zamanda A Milli Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal idaresinde milli takım, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri PlayOff müsabakalarına hazırlanacak. 2021 Avrupa Şampiyonası 2’nci klasmana hazırlanan Genç Bayan Milli Takım ile A Milli Takım, 1420 Mart 2021 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Kompleksinde ortaklaşa bir hazırlık kampı gerçekleştirecek.



“Gururluyuz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, milli takım kadrosuna davet edilen 3 sporcuyu tebrik etti. Başkan Esen, “3 sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Bir oyuncumuz A Milli, 2 oyuncumuz ise Genç Milli Takıma seçildi. Bizler için gurur verici. Daha çok sporcuyu milli takıma göndermek ve genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyoruz. Milli takıma seçilen tüm sporcuları kutluyorum” dedi.



“Konyaaltı için ilk”

Konyaaltı Belediyesi Baş antrenörü ve A Milli Takım Antrenörü Birol Ünsal, pandemi koşulları nedeniyle A Milli Takım ve Genç Mili Takım’ın istenilen düzeyde kamp yapamadığını söyledi. Birol Ünsal, “Geçen yıl Avrupa Şampiyonası elemeleri ertelendi. Bu yıl da Dünya Kupası için bazı maçlar ertelendi. Sadece playoff oynayacağız. 22 Mart’ta A Millilerimizin rakibi belli olacak. Genç takımımız yazın şampiyonaya katılacak. Bu maçlar için ön hazırlık kampı yapacağız. Konyaaltı Belediyesi için de milli takıma sporcu göndermek ilk olması açısından önemli” dedi.



“İyi bir takımız”

Konyaaltı Belediyesi’nin pivot oyuncusu Esra Ertap Koyunoğlu, Konyaaltı’nda çok iyi bir ortama sahip olduklarını belirterek, “ İyi bir takım olduk. Bu benim de performansıma yansıdı. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Belediyemiz ve milli takım için elimden gelen en iyisini yapacağım” diye konuştu.



“Hedefim A Milli Takım”

Genç Milli Takıma seçilen Şükran Beytekin ise herkesin hayalinin milli takım olduğunu, amacının ilerleyen süreçlerde A Milli Takıma seçilmek olduğunu vurguladı. Konyaaltı Belediyesi’nin genç yeteneklerinden Senanur Çelik de yeni bir kulüp olmalarına rağmen önemli işler yaptıklarını söyleyerek, “Takımda bizlere olan güvenle birlikte performansımızın artmasıyla milli takıma seçildik. Çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bundan sonraki hedefim A Milli Takım” şeklinde konuştu.

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