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(ÖZEL) Sağlık çalışanı kadınlar: " Şiddetle değil, başarıyla anılmayı hak ediyoruz" Korona virüsle fedakarca mücadele eden kadın sağlıkçılardan 8 Mart mesajı

İHA

(ÖZEL) Sağlık çalışanı kadınlar: " Şiddetle değil, başarıyla anılmayı hak ediyoruz" Korona virüsle fedakarca mücadele eden kadın sağlıkçılardan 8 Mart mesajı

Antalya’nın Alanya ilçesinde pandemi döneminde kısıtlı izinlerle yoğun mesai harcayarak Covid19'a adeta savaş açan kadın sağlık görevlileri, fedakarca mücadele ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aliye Gamze Çalış, “Hastalarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz kadınlar şiddetle değil, başarıyla anılmayı hak ediyoruz” dedi.
Tüm dünyaya yayılan korona virüsle mücadelede sağlık çalışanları en ön safta yer alıyor. Pandemi dönemine girilmesinden ardından, sağlık çalışanları gece gündüz çalışarak hastalara şifa olmaya çalışıyor. Özellikle kadın sağlık çalışanları, bu süreçte özverili çalışmaları ile göz dolduruyor. Kısıtlı izinlerle ailelerinden uzak kalarak koron virüs hastalarının tedavi edildiği birimde yoğun mesai harcayan kadın sağlıkçılar, tüm zorluklara rağmen bu süreçteki başarılarıyla dikkat çekiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli çalışanları, yaşadığı zorlu süreci İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

“Biz kadınlar şiddetle değil, başarıyla anılmayı hak ediyoruz”
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aliye Gamze Çalış, tüm kadınların Dünya 8 Mart Kadın Günü kutladığını söyledi. Çalış, “Kadınlar çalışma ortamlarında erkekle beraber eşit şekilde yükleri sırtlanırken, evde de anne ve eş olarak sorumluluklarımız devam etmektedir. Özellikle korona virüs sürecinde biz kadınlar en ön safta hastalar için uğraşırken, bir yanda da evimize enfeksiyon taşımamak için elimizden geldiğince titiz davrandık. Her ne kadar kalplerimiz ailemizle beraber olsa da tüm aklımız ve yeteneklerimizle hastanede var olmaya devam ettik. Biz kadınlar hem içimizdeki şefkat hem de akılımızdaki bilginin ışığıyla beraber hastalarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz kadınlar şiddetle değil, başarıyla anılmayı hak ediyoruz” dedi.

“Bu kutsal mesleği, bu memlekete ve bu ülkeye borçluyuz”
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Esra Hazar Sayar, pandemi sürecinde ailesinden uzak kaldığı için çok zorlandığı belirterek, onlara yeterince zaman ayıramadıklarını aktardı. Sayar, “ Hem hastanemizin iş yükünün yoğun olması ve ailelerimize enfeksiyon bulaştırma riski olması nedeniyle çok tedirgin bir ortamda çalışıyoruz. Ancak bu kutsal görevi her koşulda en iyi şekilde yapmaya çalışmak bir kadın, bir doktor ve bir anne olarak hepimizin boyunun borcu. Bu kutsal mesleği, bu memlekete ve bu ülkeye borçluyuz. Bu şekilde çalışmaya elimizden geldiğince gayet edeceğiz. Kadınların toplumun her alanında en önde var olmaları önemli” diye konuştu.

“Bir kadın isterse yapamayacağı hiç bir şey yoktur”
Sevginin adının kadın olduğunu ifade eden Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşire Kübra Ersoy Doğan, “Bu kutsal görevi üstlenen ve yaşamın her zorluğunu yaşayan biz kadınların bu ülkenin her ışığında emeği var. Yaşadığımız pandemi sürecinde büyük çoğunluğun kadınların oluşturduğu sağlık çalışanlarının emeği çok kıymetli. Pandemi süresince ailemizden ve çocuklarımızdan uzak kalmak bizi çok yıpratmış olsa da bizden yardım eli bekleyen hastalarımız var. Güçlü olmak zorundayız çünkü bir kadın isterse yapamayacağı hiç bir şey yoktur. Bu gün; güçlü kadınların günü, günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Biz kadınlar dünya sağlık sektörünün yüzde 70’ini oluşturuyoruz”
Pandemi Servisi’nden Sorumlu Hemşire Nilgün Gümüş ise şunları söyledi: “ Kadın demek; sevgi, özveri ve sağlık demek. Biz sağlık çalışanları kadın olarak anne, eş, evlat olmakla birlikte dünya sağlık sektörünün yüzde 70’ini oluşturuyoruz. Bu sebeple yaşamımız her hangi bir bölümünde sağlığınıza şefkatle dokunan yine kadın eli. Bu nedenle tüm kadınların gününü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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