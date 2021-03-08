Seralar, bahçe ve havuz terasları, elektrik üretecek



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneş enerjisi panel üretiminde Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip ve Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasındaki CW Enerji, balkonlarda uyguladığı güneş paneli projesinden sonra bu kez de kış bahçeleri ve havuz başı gibi alanlar için gölgelik tarzında güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren enerji camı geliştirdi. Sistem seralarda da kullanılabiliyor ve tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor.Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve Türkiye'deki en büyük 500 firma arasında yer alan CW Enerji, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen pandemiye rağmen geçen yıl 165 milyon TL'lik yatırımla, 42 bin metrekare alanda Avrupa'nın en büyük güneş enerji panel fabrikasını kurdu. 1999'dan 2010'a kadar Almanya'da bu sektörde faaliyet gösteren CW Enerji Yönetim kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 2010'da Almanya Münih'teki fabrikasını sökerek Antalya'ya taşıdı. Antalya'da hızla büyüyerek, son yıllarda Türkiye'nin en büyük ilk 500 şirketi arasına girmeyi başardı.TEMİZ ENERJİKatma değeri yüksek teknolojili ürünleri hem Türkiye, hem de Almanya başta olmak üzere yurtdışına pazarlayan firma, temiz enerji olarak nitelendirilen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren panel üretiminde, günlük 6-7 bin panel üretimiyle Türkiye'de en ön sıralarda. Firmanın ev, fabrika ve işyerlerinin çatı ve güney cepheleri için geliştirdiği yeni ürünlerinin ardından bu kez de kış bahçeleri, havuz başları, kafe bahçeleri ve seralarda kullanılabilecek gölgelik tarzındaki enerji camı geliştirildi.ALMANYA'DAKİ KIŞ BAHÇELERİ İÇİN GELİŞTİRİLDİBu yeni ürünü aslında Avrupa ve özellikle Almanya için hazırladıklarını belirten Tarık Sarvan, "Almanya'daki evlerin kış bahçeleri için düşünüldü çünkü Almanya'nın güneşi çok az, insanlar ufacık bir güneşte bile terasta oturmak istiyor ve kış bahçeleri yapıyorlar kendilerine. Bu kış bahçelerinde en büyük eksiklik ise artık enerji camları. Yani normal ısıcamlarla yapıyorlardı, biz burada normal camları enerji camına çevirdik ve tasarımı da ona göre değiştirdik. Çok güzel bir tasarım var, akşam olduğunda ışıkları da yanabiliyor ve tüm enerjisini güneşten alıyor" dedi.ENERJİ CAMLI TERASBu kış bahçesini kuracak kişilerin enerjili cam sistemi kullanması durumunda ürettiği enerjiyi satarak veya mahsuplaşarak yıllar içinde yatırımını bedavaya getirebileceğini anlatan Sarvan, "Bunu otellerin havuz başlarında da yapabiliyoruz. Antalya oteller şehri, kafelerin ve evlerin önündeki bahçelere de aynı şekilde uygulanabilir. Yani kış bahçesi ihtiyacı olan her yerde hatta bu teknolojiyle seralara da dokunduk ve örnek seralar yaptık. Şu anda ilk ihracatımızı da yaptık sera ürünü olarak. Katma değerli ihracata yönelik ürünler geliştiriyoruz. Bu ürün de onlardan biri ve enerji camlı teras diyoruz biz buna" diye konuştu.SERALARA ÖZEL MÜHENDİSLİKSeraların camdan oluşması ve güneş enerjisi açısından önemli olduğuna da dikkat çeken Sarvan, "Seralarda aynı zamanda gün ışığına da ihtiyaç var ama çok fazla gün ışığı da çok sıcakta bitki örtüsüne zarar veriyor. Şeffaf görüntülü bir cam ürün, aralarda belli mesafe bırakıyoruz. Ama yine onun da bir mühendisliği var, atlamalı montaj mantığıyla bir dolu bir boş veya iki dolu bir boş, güney-kuzey cepheleri farklı mantığıyla seraları yapıyoruz. Tamamen seraları şebekeden kesebilirsiniz. Lityum iyon bataryalarda kullanılırsa şebeke ihtiyacı olmayabilir" diye konuştu.SERANIN TÜM İHTİYACINI KARŞILARSeralar için çok önemli bir avantaj sağladığını da anlatan Tarık Sarvan, şunları söyledi:"Bazı insanlarımız şehir dışı, kırsal alanlarda seralar yapıyor ve kilometrelerce nakil hattı getirmek zorunda kalıyor. Bu ürün onlar için biçilmiş bir kaftan. Lityum iyon bataryayla birleştirildiğinde seranın içindeki ısıtma, soğutma, orada kullanılan su pompaları, havalandırma sistemi ve bakıcı evi gibi tüm ihtiyaçları artık güneşten karşılayabilir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-03-08 10:58:08



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