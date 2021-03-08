Oğlunun tedavisine katkı sağlamak için çanta örüyor Tek isteği Serebral Palsi hastası oğlunu yürürken görebilmek Kaymakamlık katkısıyla fizik tedavi gören Halil Efe annesini umutlandırıyor

Antalya'da ördüğü çantaları satarak 7 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası oğlu Halil Efe'nin tedavisine katkı sağlamaya çalışan Gülay Anır'ın tek isteği oğlunu ayakta görmek. Aylık yaklaşık 10 bin TL tedavi maliyeti bulunan ve kaymakamlık katkısıyla fizik tedavi gören Halil Efe'nin tedavisine katkıda bulunmak isteyen anne, 4 ayda ördüğü çantalar ile 4 bin TL gelir elde etti.

8 aylık olarak dünyaya gelen, konuşamayan, emekleyemeyen ve ellerini hareket ettiremeyen Serebral Palsi hastası Halil Efe’ye, Antalya’nın Aksu Kaymakamlığının 4 yıl önce yaptığı sağlık raporu düzeltmesi yaşam umudu oldu. Daha önce yüzde 10 olarak düzenlenen engelli raporundan dolayı bir türlü fizik tedavi işlemleri gerçekleştirilemeyen Halil Efe’ye, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün’ün raporun düzeltilmesi için attığı adım, fizik tedavi işlemlerinin başlanmasını sağladı.



"Yeter ki Efem yürüsün"

Üç sefer heyete girdiklerini ve bir türlü rapor almayı başaramadıklarını ve fizik tedavi işlemlerini başlatamadıklarını söyleyen Gülay Anır, "Tedavi süreci çok pahalı. Bizim de imkanlarımız elvermedi. Aksu Kaymakamımızın kapısını çaldık. Durumu izah ettik. Raporlar düzeltildi. Bize yardımcı oldu. O rapor sayesinde Efemin fizik tedavisine ve bireysel eğitimine başladık. Kimseden ekmek su istemiyoruz. Yeter ki Efem yürüsün” dedi.



Oğlu için 4 aydır çanta örüyor

Tedavi sürecinin çok pahalı olduğunu, rapor sayesinde fizik tedavileri gerçekleştirdiklerini söyleyen anne Gülay Anır, Halil Efe'nin yüzde 90 oranında seans görmesi gerektiğini belirterek, "Ancak rehabilite merkezinde bu seansların hepsini alamıyoruz. Bu da yetersiz geliyor. Doktorlar yoğun fizik tedavisinin uygulanması halinde, Efe’nin 10 yaşında yürüyebileceğini ifade ettiler. Aylık 10 bin TL bir tedavi maliyeti var. Bende bunun bir kısmını karşılamak için çanta dokuyup satıyorum. 4 aydır çanta örüyorum. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve çeşitli illere çantaları sattım 4 bin TL para kazandım. Satışlardan elde ettiğim 4 bin TL’lik gelirin üzerine, bir vakıfta destek oldu ve 12 bin TL’ye, Efe’ye yürüteç robot aldık” diye konuştu.



"Yürüyeceğine inanıyorum"

Anne Gülay Anır gelinen süreci şöyle anlattı;

“Halil Efe 8 aylık olarak doğdu. Erken doğum esnasında şeker düşüklüğünden dolayı felç geçirdi. Ama bunu ne biz, ne de doktorlar bilemedi. Çocuk büyüdükçe fark edildi. Doktorlara götürdüm, çocuğun bir sorununun olmadığını söylediler. 'Her şey normal görünüyor' denildi. İnternetten araştırdım, taze zeytinyağıyla, gece gündüz devamlı masaj yaptım. Elleri öyle açıldı. Sonra boynunu tuttu, yine doktorlar 'bir şey yok' diyor. O sırada raporlarla uğraşıyoruz. 3 sefer heyete girdi, hep eksik rapor verildi. Fizik tedaviye bir türlü başlayamadık. Sonra Aksu Kaymakamı Aydın Ergün’le görüştük. Sağ olsun yardımcı oldu. Efe arkadaşlarıyla dışarda gezsin istiyorum. Arkadaşları dışarda oynayınca, o üzülüyor, onlarla birlikte oynamak istiyor, bunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Oğlumun yürüyeceğine inanıyorum.”

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