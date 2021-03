102 yaşındaki Fatma Nine’nin tekerlekli sandalye mutluluğu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş’ın Sahil Kılınç Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Fatma Issız’a tekerlekli sandalye gönderdi. Fatma nine tekerlekli sandalyesine kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçenin her köşesine ulaşarak ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Bunlardan biri de 1919 doğumlu 102 yaşındaki Fatma Issız... Kaş’ın Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ve ayağında çıkan bir yara yüzünden yürümekte zorlanan Fatma ninenin ailesi Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak, tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla tekerlekli sandalye kısa sürede Fatma nineye ulaştırıldı.



Dua etti

Kaş Hizmet Birimi yetkilileri tarafından tekerlekli sandalyesi teslim edilen Fatma nine evinin içinde ilk denemesini yaptı. 5 çocuk annesi, 50’ye yakın torun sahibi olan, torunun torununu gören Fatma Issız artık tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkıp temiz hava alabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Fatma ninenin derdine bir nebzede derman olabildikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Gazipaşa’dan Kaş’a ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız. Fatma teyzemize Allah’tan şifa, sağlıklı ömür diliyorum. Ailesine sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Fatma teyzemizin bir damla mutluluğu bizim için onurdur” dedi.

