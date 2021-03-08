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Üniversite öğrencisi, evlerinde ölü bulundu

DHA

Üniversite öğrencisi, evlerinde ölü bulundu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da elektrik ve elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi Galip Güneş (22), evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Güneş, oğlu Galip Güneş'in yatağında hareketsiz olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Güneş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Elektrik ve elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Güneş'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yeğeninin saat 02.00'ye kadar ders çalıştığını, ardından uyuduğunu belirten Ahmet Korkmaz, "Küçükken beyin ameliyatı oldu. Onun dışında bir hastalığı yoktu. Sağlıklıydı. Neden öldüğünü bilmiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-03-08 13:40:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Antalya kıyılarında 3 yılda 125 batık bulundu Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz: "5 bin yıllık ticari geçmişi olan Akdeniz’de 50 bin gemi batığı olduğunu tahmin ediyoruz" "Mavi vatanın kültürel mirasını aydınlatmak da bilim adamlarının görevidir. Sınırlar sadece askerlerle korunmaz bilimsel sınırlar da bilim adamlarıyla korunur" "Gidemediğin yer senin değildir mantığıyla denizin dibine de inemiyorsan o ülkenin kıyıları gene senin değildir” "Batıklar arasında 3 bin 500 yıl içinde batan ticaret gemileri ve son 100 sene öncesinde batmış savaş gemilerine kadar çok geniş yelpaze bulunuyor" "125 batık rakamı büyük bir rakam, dünyada 3 sene içinde bulunmuş 125 batık iddialı bir rakamdır, belki geride 50 bin batık bulunmak için bizi bekliyor" "Hedefimiz 500 ve bin metrede batmış olan gemileri belgelemek ve robotlar kullanarak bunlar üzerinde su altı kazılarını yapmak" "Bulduğumuz batıkların yüzde 80-85 amfora yüklü, amforalarda zeytinyağı, her türlü kurutulmuş meyve, bakliyat var" "Tabak yüklü, lahit mermer, mezar taşıyan batıklar var, ham cam taşıyan batıklar da var"
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