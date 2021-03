Tütüncü sağlık çalışanlarının kadınlar gününü kutladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk önce pandemi nedeniyle 1 yıldır yoğun çalışan sağlık personellerini ziyaret ederek, kadınlar gününü kutladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dünya Kadınlar Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı. Başkan Tütüncü, kadınlar günü dolayısıyla önce Kepez 6 nolu 70. Yıl Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor eşi Ayşe Tütüncü’yü ve beraberindeki, sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Eşinin ve sağlık çalışanlarının kadınlar gününü kutlayan Başkan Tütüncü, “Sizler bizim başımızın tacısınız” diyerek rengarenk karanfiller dağıttı.



Rengarenk karanfiller

Başkan Tütüncü daha sonra Kepez Devlet Hastanesi’ne giderek, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Sağlık çalışanlarına da karanfil dağıtan ve günün anısına hediye veren Başkan Tütüncü, “Emekleriyle hayatımıza değer katan zarafetleri ve letafetleriyle yaşamımızı süsleyen, sevgileriyle kalplerimize güzellikler katan bütün hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz.” dedi.



Bizim için her gün kadınlar günü

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde hayata emek veren kadınların içerisinde şüphesiz ki en önemlilerinin sağlık çalışanı hanımefendiler olduğuna değinen Tütüncü, “Dolayısıyla biz bu yıl Kepez Belediyesi olarak kadınlar gününü onlara ithaf etmek istedik. Bugün gerek Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan, gerek bölgemizdeki hastanelerde çalışan bütün sağlık görevlisi hanımefendilere, doktorlarımıza, sevgimizi, saygımızı muhabbetimizi şükranlarımızı ulaştırıyoruz. Bizde bu çerçevede sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Pandeminin kahramanı olan Kepez Devlet Hastanesi'nin birbirinden kıymetli çalışanı hanımefendiler, başhekim yardımcıları, idari kadroları ve sevgili doktorlarıyla bir araya geldik. Ben bütün hanımefendilerin gününü tekrardan tebrik ediyorum. Gerçi bizim için her gün kadınlar günü…” diye konuştu.



Sağlık çalışanlarına teşekkür

“Kadının olmadığı bir gün düşünülemez. Kadının hayatımıza dokunmadığı bir gün düşünülemez” diyerek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ama tabi bu özel günlerde özel bir farkındalık meydana getiriyor. Kalplerimizi farklı bir zeminde güzel bir atmosferde birbirine biraz daha yaklaştırıyor. Değişik bir hareketliliğe vesile oluyor. Bugünü de en güzel şekilde, en neşeli şekilde, en keyifli şekilde geçirelim istedik. Tekrar hayatımıza emekleriyle değer katan bütün hanımefendilere şükranlarımızı sunuyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Sağlık çalışanı hanımefendilere de özellikle son 1 yılda pandemi de herkesin kendini koruma dürtüsüyle hareket ettiği günlerde halkımıza hizmet için onlar da hayatlarını ortaya koydular. Bu çok büyük bir fedakarlığın adıydı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başhekim Gürkan, “Başımızın tacı, gönlümüzün nuru, hayat arkadaşlarımızın, bayan arkadaşlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Sayın başkanımıza nazik ve ince ziyaretinden ve her zaman yanımızda olduğundan dolayı teşekkür ediyorum. “ dedi.

