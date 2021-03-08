Kadın polislerin mermilerin gölgesindeki nefes kesen eğitimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü atış poligonunda geçiren kadınların eğitimleri nefes kesti Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Nisa Aydın: “Kadının ellerinin daha az titrediği söylenir. O kısımda daha başarılılar diyebilirim” “Hız çok önemli. Karşı taraftan önce hızlı olmamız gerekiyor”

Antalya'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde atış poligonundaki eğitimlerine ara vermedi. Meslektaşlarının Lara Croft olarak andığı atış eğitmeni komiser yardımcısı Nisa Aydın yönetiminde kadın polislerin beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla yaptığı eğitimleri nefes kesti.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Nisa Aydın (42), İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda erkek ve kadın meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Yılda üç kez verilen eğitimlere teşkilata bağlı aktif olan binlerce kadın ve erkek polis 3 ay aralıklarla katılıyor. Daha önce atış şampiyonalarında ödülleri bulunan Aydın, 21 yılın verdiği tecrübesini eğittiği polis memurlarına aktarıyor. Meslektaşlarının ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı Tomb Raider filmindeki "Lara Croft” olarak andığı Aydın’ın beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdikleri başarıysa dikkat çekiyor



Nefes kesen eğitim

Sabahın erken saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinden gruplar halinde İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'na gelen polislere ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor. Ardından 'kuru eğitim' olarak tanımlanan silah tanıtımı, eğitimde yapılacakların ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapıyor. Aktif silah eğitimine geçilmeden önce ise güvenlik ve korona virüs tedbirleri ön planda tutuluyor. Aydın’ın gözetiminde kullanılacak silahları kontrol edip pozisyonlarını alan kadın polis memurları, ardından nefes kesen eğitime başlıyor.



Hıza çok önem veriyor

Eğitim hakkında bilgiler paylaşan Komiser Yardımcısı Nisa Aydın, yıl içerisinde 3 dönem halinde tabanca ve uzun namlulu silahlarla eğitim verdiklerini anlattı. Eğitimde en önem verdiği şeyin hız olduğunu belirten Aydın, “Karşı taraftan önce hızlı olmamız gerekiyor. Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde, silahımızı en hızlı şekilde kullanıp karşı tarafı bertaraf etme üzerine tekniklerimiz var. Yürüyerek, yer değiştirerek, uzun namlulu atışlarımız var” dedi.



“Kadının eli az titrediği için bu konuda daha başarılı”

Tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutlayan Aydın, Türk kadınının her zaman güçlü olduğuna da vurgu yaparak şunları söyledi:

“Verilen bütün görevleri Türk kadını yapabilir. Cinsiyet ayrımına girmeksizin, her türlü şartlarda yan yana erkek meslektaşlarımızla devam ediyoruz. Eğitim konusunda erkek ya da kadınlar arasında ayrım yapamam ama kıstas olursa kadının ellerinin daha az titrediği söylenir. O kısımda daha başarılar diyebilirim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.