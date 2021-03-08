Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 29. haftasında FT Antalyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Akdeniz ekibinin 10'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Thelin dokundu ancak top yandan auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası dışarısında rakibini şık çalımla geçen Sdney Sam'ın, uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.

38. dakikada Antalyaspor'un ceza sahası çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert'in şutunu kaleci Ramazan Köse tokatladı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 10



Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Tokat xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx

FT Antalyaspor : Ferhat Kaplan xx, Bünyamin Balcı xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xxx, Hakan Özmert xxx, Sidney Sam xx, Fredy xx, Amilton xxx, Gökdeniz Bayrakdar xx

Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Naldo, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Orgill, Drole, Serdar Gürler, Omar İmeri, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj x, Brecka x, Sadiku xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Bistrovic xx, Koomson xx, Varga x, Hajradinovic xx, Thelin x,

Yedekler: Mahmut Taşkıran, Drinkwater, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Tosic, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan Haspolat, Yasin Dülder

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Hakan Özmert (dk. 38) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Thelin, Aytaç (Kasımpaşa), Fredy (Antalyaspor)

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