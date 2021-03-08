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Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: “Tedirginiz"

İHA

Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: “Tedirginiz"

Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü bulunan Mervenur Polat’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Apartman sakinlerinden Selver Balaban, olay dolayısı ile büyük şok yaşadıklarını belirtirken, “Çok kötü olduk. Kimse evladının bu şekilde olmasını istemez. İster istemez tedirginiz” dedi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat’ın cansız bedeni, Güllük Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat’ın birlikte en son görüldüğü kişi C.A.’yı gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin, kasten öldürme olayına karıştığı değerlendirilen C.A., F.T., İ.H.Ş., A.K. ve S.G. isimli şüphelileri Antalya’da, G.H. isimli şahsı da İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı.

Teşhis edilmesi için anneden DNA örneği alındı
Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise Polat’ın annesi Güler Polat’tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.
Talihsiz genç kadının nasıl öldürüldüğünün ise otopsi raporundan sonra belli olacağı öğrenildi. Mervenur Polat’ın cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri’ye gönderildi.

"Akşam ceset mi çıkarılıyor apartmandan dendi”
Cesedin bulunduğu apartmanın sakinlerinden Selver Balaban, “Çok kötü olduk. Akşam ceset mi çıkarılıyor apartmandan dendi. Böyle bir şey olamaz dedik, mümkün değil yani. Ama doğruymuş maalesef. Çok kötü hissediyorum. Ben 30 yıldır bu apartmanda oturuyorum, böyle bir şey yaşanmadı. Huzursuz olduk. Çöp olmasa hiç aşağı inmeyeceğim” dedi.

“O insanların böyle çocuğu olamaz”
Cinayeti işlediği iddia edilen zanlının ailesinin iyi insanlar olduğunu belirten Balaban, “Annesini, babasını tanıyorum. Çok düzgün, iyi insanlar. O insanların böyle çocuğu olamaz. Şeytana uymuş diyeyim. Olaydan sonra aileyi görmedim. Allah kimseyi o durumu düşürmesin. Kimse evladının bu şekilde olmasını istemez. İster istemez tedirginiz. Bir can var ortada. Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamaz. Allah ailesine sabır versin, cinayeti işleyene de akıl fikir versin” diye konuştu.
Balaban, “Yazlığa ekmek için eşim domates biber fidanı dikecekti çatıya. Ben ektirmedim. İyiki de ektirmemişim. Eşim belki karşılaşacaktı cesetle. Birkaç gün öncede komşumuzun biri merdiven almaya çıkmış yukarıya. Komşu, yöneticiye gitmiş önce. Yöneticide çık kızım yukarıda merdiven demiş. Komşu yukarıya çıkınca, kendini hiç iyi hissetmemiş. “Sanki arkamdan biri beni tutacak, dokunacak öyle hissettim” dedi. Çok zor, çok kötü bir durum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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