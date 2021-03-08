Fuat Çapa: "Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Antalyaspor maçının ardından, “Son haftalarda Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız. Bu bizim için artı” dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 11 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 30’a yükselten Kasımpaşa, puan cetvelinde 15. sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, bekledikleri bir Antalyaspor’u karşılarında gördüklerini ve oyun disiplininden kopmayan Antalyaspor karşısında sürekli dikkatli oynamak zorunda kaldıklarını söyledi. Çapa, “Pozisyon vermeden gol yedik. Kendi girdiğimiz 34 net pozisyonu da değerlendiremedik. Bu bizim adımıza üzücü oldu. Son haftalarda Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız. Bu bizim için artı” dedi.

Ligin son haftalarına yaklaştıkça puan cetvelindeki yerin öneminin de artığına işaret eden Çapa, son oynadıkları 45 maçta hakem hataları yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Son oynadığımız 45 karşılaşmaya bakarsak bu takımın kolayca hem hakem camiası hem de spor kamuoyu tarafından güç duruma bırakılması bizi üzüyor. Bizim saha kenarındaki duruşumuz ile ilgili güzel şeyler söyleniyor ama keşke biz de sahada yönetenler için söyleyebilmiş olsaydık. Sesi çok çıkanın hakkı daha iyi mi korunuyor? Bunu mu yapmamız gerekiyor. Bunu biz de çok kolaylıkla yapabiliriz. Sadece futbol konuşsak çok güzel olacak."

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