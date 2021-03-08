Fraport-TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından



Ersun Yanal: Kazanmaya yakın taraf bizdik

Fuat Çapa: Pozisyon vermeden gol yedikSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 29´uncu haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. İki takımın teknik direktörleri, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, uzun zamandır kazanmaya yakın oldukları maçları bir şekilde kazanamadıklarına vurgu yaparak, "Bugün de kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Yine aynı senaryoyu yaşadık. Bugün kendimize dönük sonuca bakmak lazım. Ofansif gücümüzü kullanmak ve bu konuda cömert olmak lazım. Ofansif anlamda kendimizi eleştirdik. Daha iyi olmamız gerekiyor. Rakibe verdiğimiz üstünlük anındaki atakta golü yedik. İstanbul´daki son maçta da aynıydı. Bunları lehimize çevirmeliyiz" dedi.

Bir soru üzerine, takımdaki bütün oyuncuların değerli olduğuna dikkati çeken Yanal, "Futbolcularımızın becerisi bizim için önemli. Hepsinin bizim yanımızda aynı değeri ve özellikleri var. Büyük takım olma konusunda inanılmaz fedakarlık yapıyorlar. Yetenekle birleştiği zaman daha iyi şeyler yapacaklardır" diye konuştu.

Yanal, futbolcularının oyun sırasında disiplinden kopmadıklarını, hücum becerisinin kalitesini yükseltmeleri gerektiğini ve bunu da başarabilecek güçle olduklarını sözlerine ekledi.

FUAT ÇAPA: POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise bekledikleri bir Antalyaspor'u karşılarında gördüklerini söyledi. Rakip karşısında dikkatli olmaları gerektiği bilinciyle mücadele ettiklerini belirten Fuat Çapa, "Rakibimizin yapacağımız hataları net bir şekilde değerlendireceğini bilerek oynadık. Pozisyon vermeden gol yedik. Kendi girdiğimiz 3-4 net pozisyonu da değerlendiremedik. Bu bizim adımıza üzücü. Son haftalarda Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız. Bu pozisyonları bulmak bizim için artı. Artık ligin son haftalarına yaklaştık. Sezonu nasıl başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz önemli" açıklamasında bulundu.

Puan sıralamadaki yere göre takımların başarılı ya da başarısız olduğuna bakıldığını sözlerine ekleyen Fuat Çapa, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son oynadığımız 4-5 karşılaşmaya bakarsak takımımızın kolayca hem hakem camiası, hem de spor kamuoyu tarafından güç durumda bırakılması bizi üzüyor. Bizim saha kenarındaki duruşumuzla ilgili güzel şeyler söyleniyor. Keşke biz de sahada yönetenler için söyleyebilmiş olsaydık. Sesi çok çıkanın hakkı daha iyi mi korunuyor? Bunu mu yapmamız gerekiyor. Bunu biz de çok kolaylıkla yapabiliriz. Kulüp olarak bir duruşumuz var. Bunu bozmak istemiyoruz. Sadece futbol konuşsak çok güzel olacak. Eksikliklerimize odaklanmamız gerekirken başka şeylere odaklanmak zorunda kalıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersun Yanal'ın açıklamaları

Fuat Çapa'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-03-08 19:41:45



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