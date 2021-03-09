Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca Ulukapı Mahallesi'nde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı alındı. Uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen evde S.A., E.M. S.G. ve Ş.F.Ö.’nün uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edildi. Bunun üzerine evde yapılan aramada, 100 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai, 16 adet uyuşturucu hap, 100 adet kenevir tohumu, 1 adet 9 milimetre tabanca, 17 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

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