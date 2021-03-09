40 gün erken açan güller üreticiyi endişelendirdi Yağı için üretilen güller erken açınca üretici de şaşkına döndü

Antalya’da tıbbi aromatik bitkiler sektöründe hizmet veren üreticinin yağ elde etmek için bahçesine ektiği Isparta gülleri bu yıl 40 gün erken çiçek açtı.

Serik ilçesinde tıbbi aromatik bitki üretimi yapan Abdullah İnan, havaların sıcak gitmesinden dolayı bu yıl Antalya’da Isparta gülü sezonunun erken başladığını ve bu durumun sektör için kaygı verici olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda 14 Nisan'da açan güllerin bu sene 6 Mart’ta açtığını hatırlatan Abdullah İnan, "40 gün önce güllerin açması çok hayra alamet değil, çünkü erken açan gülde verim düşük olacak ve yağ elde etme şansımız olmayacak” dedi.

Güllerin her yıl açtıkları tarihten 510 gün önce açmasının normal olduğunu kaydeden Abdullah İnan, “Bunun sebepleri ile ilgili üniversite hocalarımız iklim konusunu nasıl değerlendirir bilmiyoruz ama bu sene güller erken geldi. Bu iklim değişikliğini, havaların ısınması ve soğuması olarak düşünüyoruz. Uzun yıllardır tıbbi aromatik bitkiler sektöründe hizmet veriyoruz. Yıllara göre her yıl ürünlerimizin sezonlarını kayıt altına alıyoruz ama bu yıl böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. 40 gün önce bu gülün açmasının şaşkınlığı içerisindeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.