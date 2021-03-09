15 yaşındaki Hamza pencereden atlayıp intihar etti, annesi sinir krizi geçirdi

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 15 yaşındaki Hamza Emin G., 3´üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi. Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçiren Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden" diye gözyaşı döktü.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Göller Caddesi´ndeki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Hamza Emin G., 3´üncü kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine koşan yakınları, Hamza Emin G.'yi yerde kanlar içerisinde gördü. Hemen aşağı inen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Hamza Emin G.´nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu Hamza Emin´in ölümü üzerine sinir krizi geçiren Ayşegül G., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce yere kapanan Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden. Ben sensiz ne yaparım. Bu acıyla nasıl yaşarım" diye gözyaşı döktü.

Hamza Emin G.´nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-09 11:46:27



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