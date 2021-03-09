5 bin yıllık mahallede bulunuyor... Bu özelliğiyle ilk!

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Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ın (20) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polat´ın C.A. tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. C.A.´nın dışarıdan anlaşılmayacak şekilde folyoyla sardığı saptanan cesedi, kurye S.G.'ye verdiği, S.G.´nin de cesedi bacaklarının arasına alıp, halı gibi taşıdığı tespit edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2021-03-09 13:47:41



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