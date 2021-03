Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 43 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Dünya Kadınlar Günü Sergisi’nin kapılarını sanatseverlere araladı. Sergide konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” dedi.



Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta sanatseverlerin hizmetine kazandırdığı Dokuma Modern Sanatlar Galerisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Türkiye’nin dört bir yanından cesaretlerini eserlerine yansıtan 43 kadın sanatçıyı bir araya getirdi. Resim, yağlı boya, seramik gibi farklı kategorilerde eserlerin yer aldığı ‘Dünya Kadınlar Günü Sergisi’, sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Kadın sanatçıların eserlerinin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, serginin açılışında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Tütüncü, “Emekleriyle dünyamızı güzelleştiren, kalbindeki sevgilerle gönüllerimizi süsleyen, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı bütün hanımefendileri bu özel günde bir kez daha hürmetle ve minnetle anıyorum. Bütün hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum “ dedi.



“43 kadın sanatçıdan seçkin eserler”

Hayatın her bir anının kadınla güzel olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “365 günün 365 günü de bizim anlayışımıza göre kadınlar günü. Ancak böyle özel bir günde, güzel bir farkındalıkla kalplerimizi birbirine yaklaşıyor olması da ayrı bir sevinç vesilesi. Bugün çok değerli arkadaşlarımız günden güne Antalya’nın bir markası haline dönüşen DokumaPark’ı bu güzel mekanı hanımefendilerin ellerinde bir başka güzel hale getirdi. İçinde bulunduğumuz bu mekan Dokuma Modern Sanatlar Galerimiz, bugün 43 ayrı sanatçımızın özel bir heyecanıyla hazırladığı güzel bir sergiyi şehrimize armağan ediyor. Bugün burada güzel paylaşımlarda bulunacağız “ diye konuştu.



“DokumaPark, kültür ve sanat adası”

Köhne bir fabrikadan kültür ve sanat adasına dönüştürülen DokumaPark’da, 11 ayrı müze, 1 sanat galerisi, 1 kütüphane, 1 bilim merkezi ile yüz binlerce metre kareye sahip yeşil alanlar ve bahçelerin yer aldığına değinen Tütüncü, “DokumaPark herkesten ve her şeyden önce hanımefendilerin ve mahallelilerin emrinde. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek isteyen ve özel etkinlikler yapmak isteyen hanımefendilerin emrinde“ şeklinde konuştu.



“Kadına şiddet insanlığa ihanettir”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasını kadına yönelik şiddete değinerek tamamladı. Tütüncü; “Kadına yönelik şiddet insanlığa bir ihanettir. Kadına el kaldıranın insanlıkla uzaktan yakından alakası olmadığını DokumaPark’tan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hanımefendilere hürmeti, dünyanın merkezine yerleştirmediğimiz sürece bu dünyanın yaşanabilir bir mekan olmayacağının da altını çizmek istiyorum. Hanımefendilere hürmet, onlara saygı, onları baş tacı etmek aslında medeni olmanın birinci ve en önemli şartıdır“ ifadelerini kullandı.



“Canlı performans ve sempozyum”

Kadınlar gününe özel düzenlenen sergide, performans sanatçısı Ayça Ceylan’da, Kepez ve Dokumapark’ın tarihçesinden etkilenerek “İçsel Bahçem” isimli canlı performansını sanatseverlere sergiledi. Etkinlik kapsamında, “Sanat ve Toplum” sempozyumu da düzenlendi. Sempozyuma Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Madran ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Deniz Onur Erman konuşmacı olarak katıldı. Kadına dair her şeyin en güzel örneklerinin eserlere döküldüğü uluslararası “Zamanın Dışında” ile “Kadın ve Umut” temalı karma sergilerin yer aldığı“Dünya Kadınlar Günü Sergisi” 8 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

