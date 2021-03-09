Orman yangınında yaralı kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangında alevlerin arasından yaralı kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Salatın mevkiindeki ormanlık alanda, saat 08.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Alevlerin arasında kalan kaplumbağa ise söndürme çalışmaları sırasında yanmak üzereyken Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaplumbağa, üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.

'YANGINDA GÖRDÜM'

Kaplumbağayı kurtaran Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli memur Hatice Ören Durukan, "Saat 08.00 sularında Mahmutlar'da çıkan yangına müdahale sırasında bu kaplumbağayı gördüm. Ardından hemen veteriner hekim Kenan Beyi aradım. Kenan Bey, 'Üzerine soğuk su tutarak hemen getirin bakalım' dedi. Yangını da o arada söndürdük. Soğutma çalışmaları başladığında kaplumbağayı Kenan Beyin yanına getirdik" dedi.

'DUYARLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Kaplumbağayı tedavi eden veteriner hekim Kenan Ersoy, "Bugün Orman İşletme Müdürlüğü'nden Hatice Hanım telefon açtı, bir yangında kara kaplumbağasının yandığını söyledi. Biz ilk önce ona soğuk su ve buzlu suyla yıkamasını önerdik. Akabinde de acil olarak kliniğimize getirmesini söyledik. Geldi fakat kaplumbağanın ön ve arka ayakları yanmıştı. Dışındaki kabuklar yanmıştı. Bu şunu gösteriyor, bütün vatandaşlar olarak duyarlı olmamız gerekiyor. Yangınlarda binlerce canlı yanıyor. Bu da bizim içimizi yakıyor. Bu sadece tesadüfen bulunan kaplumbağa. Belki bunlardan farklı yüzlerce kaplumbağa, kuşlar veya diğer sürüngenler yanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Bu canları, doğayı korumamız gerekiyor" diye konuştu.

'TEDAVİSİ TAMAMLANINCA DOĞAYA BIRAKACAĞIZ'

Kaplumbağaya uygulanan tedavi hakkında da bilgi veren Ersoy, şunları söyledi:

"Yanıkları temizledik. Yanıklar için kremlerini sürdük. Fazla yandığı için sıvı kaybı olmuştur, onun için de sıvı verdik. İleriki dönemde de 5-10 gün onu bakıma alacağız. Daha sonra doğaya bırakacağız."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-03-09 15:37:50



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