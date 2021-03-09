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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nde yeni yönetim

İHA

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nde yeni yönetim

Amatör ve profesyonel alanlarda branşları artıran Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nde yeni başkanı Ramazan Karabulut oldu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in girişimleriyle sportif faaliyetlerini hızlandıran Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, yeniden yapılandı. Amatör alanlarda spor kursları ile hizmet veren Konyaaltı Belediyesi, profesyonel branşlarda da güçleniyor. Futbol, bisiklet, güreş, hentbol ve teniste başarılı çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nde yeni yönetimi seçimle belli oldu. Ramazan Karabulut başkanlığındaki Konyaaltı Belediyespor’da Serkan Bahar Başkan yardımcılığına, Erkan Kemerden muhasip üye, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut ve Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Akkoyun da yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Sporu önemsiyoruz
Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyespor’un yeni yönetimine görevlerinde başarılar diledi. Başkan Esen, “Konyaaltı’nda sportif faaliyetleri artırıyoruz. Konyaaltı’nda artık spor da konuşulacak. Genç sporcular yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizin daha çok spor yapmasının ve sporun içinde olmasını önemsiyoruz” dedi.

Başarılar artacak
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ise önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, “Kadın Hentbol Takımı’mız Süper Lig’de mücadele ederek ilk yılında önemli başarılar sağladı. Konyaaltı bölgemiz için önemli bir yer tutan güreş branşında bünyemizde önemli başpehlivanlar bulunuyor. Konyaaltı Belediyespor olarak daha çok başarılar sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

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