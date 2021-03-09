Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde ailesi serada çalışmaya giden Suriyeli Melek El Ubeyd (10) oynadığı salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirdi.
Serik´e bağlı Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkiinde Suriyeli Melek El Ubeyd´in ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeyd´in boğazına ip dolandı. Melek El Ubeyd´in çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Melek El Ubeyd´in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cenaze Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-03-09 22:38:15
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