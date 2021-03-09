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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

İHA

Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da salıncakta oynadığı sırada boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağıoba Mahallesi'nde ailesi serada çalışan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Melek El Ubeyd, bahçede kurulu salıncakta sallanırken bir anda ip boynuna dolandı. Durumu fark eden aile kendi imkanlarıyla küçük kızı Serik Devlet Hastanesine getirdi. Küçük kız burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük Melek'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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