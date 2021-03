Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneş enerjisi panel üretiminde farklı ürünler geliştiren firma, güneş enerjisinden elektrik üreten plaj şemsiyeleri üretimine başladı. Plaj ve havuz başlarındaki bu şemsiyelerin ürettiği elektrik enerjisi, cep telefonu, tablet gibi cihazların şarj sorununu ortadan kaldıracak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve Türkiye'deki en büyük 500 firma arasında yer alan CW Enerji, iş yerleri ve fabrikalar, evlerin çatıları gibi alanlar dışında kış bahçeleri, havuz başları, kafe bahçeleri ve seralarda kullanılabilecek gölgelik tarzındaki güneş paneli üretimine, plajlar ve havuz başlarında kullanılan şemsiyeleri de ekledi. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren panel üretiminde Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, başta Antalya olmak üzere hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok turizm kenti sahillerinde plajlar ve havuz başlarında cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların şarj sorununu çözebilecek, güneşten elektrik enerjisi üretebilen prizli plaj şemsiyesi ürettiklerini söyledi.

SAHİLDE PRİZ BAŞINIZIN UCUNDA

Tarık Sarvan, bu yeni üründe plaj şemsiyesi üzerine yerleştirilen, ayakta kalmasını sağlayan düzeneğin içine lityum iyon batarya ile depolama da sağlanabildiğini kaydetti. Sarvan, "Artık tablet, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarımız tatillerde de bizi bırakmıyor. İşimizi yönetiyoruz veya bir şeyler okuyabiliyoruz. Şarjımız yetmiyor ve havuz başları veya sahillerde priz arıyoruz. Artık priz aramaya gerek yok. Güneşlendiğiniz, dinlendiğiniz noktada başınızın ucuna koyduğunuz şemsiyeyle bu cihazları çalıştırabileceksiniz. Gövdesinde bulunan lityum iyon bataryalar gündüz güneşten enerjiyi depolayacak ve şarj işlemlerinin yanı sıra akşam sahili veya evinizin bahçesini aydınlatabilirsiniz" dedi.

AVRUPA'DAKİ BİRA FABRİKASINDAN YÜKLÜ TALEP

Bu tür şemsiyelerin Avrupa'da özellikle kafe önleri ve bahçelerde kullanıldığını belirten Sarvan, bu türdeki tenteler için de aynı sistemin uygulanabileceğini söyledi. Yurt dışındaki bazı bira üretici firmalardan yüklü miktarda talep aldıklarını kaydeden Sarvan, "Ülkemize bir ihracat kalemi daha oluşturduğumuz için bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın zamanda ihracatımızı yapıp tabi ki farklı modellerde dünyanın her yerinde bu ürünleri görebileceksiniz. Şu an ürünü daha yeni bitirdik ve piyasaya çıkardık. Fiyat, maliyet kullanılacağı ortamlar, müşterilerin ihtiyaç duyduğu noktalar, şemsiyelerin büyüklükleri, çapları, ne kadar güce ihtiyaçları var, bütün bu teknik çalışmalar bitti" diye konuştu.

ŞEMSİYE MODELLERİ DEĞİŞEBİLİYOR

Siparişleri almaya devam ettiklerini, bu yaz itibari ile her yerde bu tür şemsiye ve tentelerin görülebileceğini dile getiren Sarvan, "Şemsiyenin zaten bir maliyeti var. Aldığınız şemsiye bin veya 10 bin liralık olabilir. Bizim üzerine getirdiğimiz teknolojik kısmın, ihtiyaca göre bin 5002 bin lira arasında başlangıç fiyatları var. Şemsiyenizi alıp onun üzerine yapabiliriz veya şemsiyeyi çalıştığımız partner firma modellerinden beğenip de ürünü gönderebiliyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-03-10 08:15:23



