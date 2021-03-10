Estetik uğruna dudağı çürüyen Songül'ün hukuk mücadelesi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Estetik uğruna dudağı çürüyen Songül'ün hukuk mücadelesi devam ediyor

DHA

Estetik uğruna dudağı çürüyen Songül'ün hukuk mücadelesi devam ediyor


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da özel bir klinikte estetik ameliyat sonrası dudağı çürüyen Songül Uzunoğlu (42), Prof. Dr. Ömer Özkan'ın bir dizi ameliyatı sayesinde yemek yiyip su içebilir hale geldi. Uzunoğlu, "Prof. Dr. Ömer Özkan hocamın yaptığı ameliyatlar hayata tutunmama neden oldu. Ancak 2 yıldır verdiğim hukuk mücadelesinde bir adım ilerleme olmadı" dedi.
Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2019 yılının şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.
OPERASYON BAŞARISIZ OLDU
Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" dedi.
Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na, nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.
Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez de alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.
DUDAĞI ÇÜRÜDÜ ŞİKAYETÇİ OLDU
Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.
PROF. DR. ÖZKAN SAHİP ÇIKTI
Alt dudağının büyük kısmını kaybeden çaresiz kadın, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Songül Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Dr. Özkan tarafından iki kez operasyon yapıldı.
'USULSÜZ RAPORLAR SÜRECİ UZATIYOR'
2019 yılında yaşadığı kötü bir uygulama sonucu alt dudağını kaybettiğini anlatan Songül Uzunoğlu, 2019 yılında başlayan hukuk sürecinde hala bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. Uzunoğlu, "Bunun nedeni hatalı operasyon yapan merkezle alakalı. Bu uygulamayı yapan insanların benimle ilgili raporları usulüne uygun tutmadıkları görülüyor. Dosyam üç kez Adli Tıp Kurumu´na gitti ve geri döndü. Bu insanların tuttuğu usulsüz raporlar sürecin uzamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.
DOSYA DÖRDÜNCÜ KEZ ADLİ TIPA GİTTİ
Dosyasını inceleyen Cumhuriyet Savcısının üst yazıyla dördüncü kez dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdiğini aktaran Uzunoğlu, "İnşallah bunun üzerine raporumun düzenleneceğini düşünüyorum. Tüm evrakım dosyamda mevcut. Fakat hukuk sürecinin yavaş ilerlemesi mağduriyetimi artırıyor" dedi.
TABİP ODASI, 'DOKTOR HATALI DEĞİL' DEDİ
Tabipler Odası'ndan gelen raporun da kendisini etkilediğini söyleyen Uzunoğlu, "Gelen rapor doktorun suçsuz olduğu yönünde düzenlenmiş. Raporda 'doktor hatalı değildir', deniyor. Ben bunun dışında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunmuştum. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen raporlarda ise, 'Bu kişinin bilgisi eksiktir, dikkat dağınıklığı vardır. Damara çok yoğun miktarda yağ enjekte ettiği için damar tıkanmıştır' deniyor. Fakat, raporun sonunda işlemi yapan doktorun yetkisinin olup olmadığının araştırılması isteniyor. Burada da eksikler var. Ben bu eksiklerin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.
ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR
Bu durumu yaşayan mağdurun sadece kendisi olmadığını ifade eden Songül Uzunoğlu, "Ben öne çıkabilenim, cesurca sesimi duyurabilenim. Bu merkezin zarar verdiği o kadar çok mağdur bana ulaşıyor ki. Onlar benim kadar cesur olamıyor. Öne çıkamıyorlar. Tek mağdur ben olsaydım milyonda bir ihtimal o da beni buldu, olabilir, kötü şans diyebilirdim. Fakat bu merkezde insanlara ciddi zararlar veriliyor. Bu merkez halen faaliyetlerini sürdürüyor. Bu demek oluyor ki halen bu merkezde operasyon gören insanlar zarar görebilir, bu gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.
İŞİMİ VE RUH SAĞLIĞIMI KAYBETTİM
Tüm bunların dışında çok zorlu bir süreç yaşadığını aktaran Uzunoğlu, "Prof. Dr. Ömer Özkan bana sahip çıktı, dudağımda iyileşme süreci var. Ancak bunun ruhsal ve psikolojik boyutları var. Ekonomik boyutu da var. 2 yıl içerisinde hayatım tamamen durdu. İşimi ve ruh sağlığımı kaybettim. Çok ciddi tedavi süreci yaşadım, hala da devam eden bir süreç var. Yine de ben güçlü ve dik durmaya çalıştım. Hukuksal süreçte de bir ilerleme kaydedilmesini istiyorum" diye konuştu.
UZLAŞMAYA BAŞVURDUK
Geçen haftalarda uzlaştırma bürosuna başvurduklarını söyleyen Uzunoğlu, "Tazminat davaları öncesinde böyle bir prosedür varmış. Bu adımı böylece atmış olduk. Uzlaşmada ikinci oturum yapıldı. Fakat karşı taraftan yapıcı adım gelmedi. Önümüzdeki hafta tazminat davası açıyorum" dedi.
HUKUK MÜCADELEM SÜRECEK
Hukuk mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Songül Uzunoğlu, şöyle konuştu:
"Yaşadığım o zor günler nedeniyle bir kadın olarak çok yıprandım, görüntüm değişti. Kadınlar bu operasyonu 15 günde bir yaptırabiliyor. Bu çok büyük operasyonların yapıldığı bir uygulama değil. Ben bu sürece göz altlarımdaki torbalanma ile başladım. Çalışmak zorundayım, tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Daha güçlü durmam gerekiyor. İçinde bulunduğumuz toplumun da baskısı oluyordu, göz altlarıma operasyon yaptırmam yönünde. Bir yıl biriktirdiğim parayı o merkeze verdim. Sonucun böyle olması beni çok fazla üzüyor. Benim yaşadığım mağduriyeti başkaları yaşamasın. Hukuki sürecin tamamlanması içimi rahatlatacak. Çektiğim acıların kimsenin yanına kalmasını istemiyorum. Ben aylarca beslenemedim, su içemedim. Gıdasızlıktan bayılıyordum. İnsanların elini kolunu sallayarak benim gibi birçok insanı mağdur edip hayatlarını sürdürmelerini istemiyorum. Adaletin yerine gelmesini istiyorum. Ben yine hayatıma devam edeceğim, güçlü olmaya çalışacağım. Sonuna kadar hukuk mücadeleme devam edeceğim. İnanıyorum ki adalet yerini bulacaktır. Hayatımda mutlaka bir şeyler ilerlemek zorunda, ben bir kadın olarak, bir anne olarak dik durmam gerektiğini biliyorum. Sureci sonun kadar takip edeceğim."DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-03-10 08:51:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkeologlar, su altında 17 işaretle yeni bir dil geliştirdi
YEREL HABERLER Arkeologlar, su altında 17 işaretle yeni bir dil ...
Gazipaşa'da üretilen passifloranın kilosu bahçede 75 lira
YEREL HABERLER Gazipaşa'da üretilen passifloranın kilosu bahçede 75 ...
Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek
YEREL HABERLER Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek
Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü
YEREL HABERLER Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, ...
Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü / Ek Fotoğraf (Düzeltme)
YEREL HABERLER Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü / Ek ...
Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)
YEREL HABERLER Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)
Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
Ersin Yazıcı: “ Antalya’ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız” Başkan Böcek’ten Vali Yazıcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Ersin Yazıcı: “ Antalya’ya hizmet etmek gurur ve ...
Dünya Kadınlar Günü'nde karısına ve oğluna dehşeti yaşatan adam tutuklandı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Günü'nde karısına ve oğluna dehşeti ...
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nde yeni yönetim
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nde yeni yönetim
Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, ...
Orman yangınında yaralı kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
YEREL HABERLER Orman yangınında yaralı kurtarılan kaplumbağa ...
Alanya’da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER Alanya’da sahil bandının çehresini değiştirecek proje ...
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
YEREL HABERLER Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan ...
Antalya'da aranan 44 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 44 kişi yakalandı
Hakan Tütüncü: “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”
YEREL HABERLER Hakan Tütüncü: “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”
Yüksek riskli Antalya’nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü İnsan yoğunluğu ve maskesini takmayanlar tedirgin etti
YEREL HABERLER Yüksek riskli Antalya’nın kapalı semt pazarında ...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması "Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir"
YEREL HABERLER Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat ...
Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş (2)
YEREL HABERLER Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş (2)
AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu’nda omurilik felçlileri için koştu
YEREL HABERLER AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu’nda omurilik ...
ALKÜ’de Sporla Güçlenen Kadınlar söyleşisi düzenlendi Doç. Dr. Sibel Nalbant: “ Kadınlar sporda özgürce var olabilsin İstiyoruz”
YEREL HABERLER ALKÜ’de Sporla Güçlenen Kadınlar söyleşisi düzenlendi Doç. ...
1 hafta arayla 2 motosiklet çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 1 hafta arayla 2 motosiklet çalan hırsız tutuklandı
AÜ Rektörü Özlenen Özkan: "Yeni normalleşme süreci ile iyi olacağız" Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Gazeteci Talat Öztuzsuz atandı
YEREL HABERLER AÜ Rektörü Özlenen Özkan: "Yeni normalleşme süreci ...