Araç kornalarıyla İstiklal Marşı'nı çaldılar



ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Kepez Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100'üncü yılında ilginç bir projeye imza attı. İstiklal Marşı, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün orkestra şefliğinde, belediyenin hizmet araçları ile müzedeki nostaljik araçların kornalarıyla icra edildi.Kepez Belediyesi, İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılında özel bir klip hazırladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye çalışanlarının yer aldığı klipte, Nostaljik Araçlar Müzesi'nde yer alan otomobiller ile belediyenin hizmet araçları kullanıldı. İstiklal Marşı, Başkan Tütüncü'nün orkestra şefliğinde, belediyenin hizmet araçları ile nostaljik araçların kornaları eşliğinde icra edildi. İlginç projenin çekimleri Dokumapark'ta gece yarısı gerçekleştirildi.Çekimlerin ardından konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 12 Mart 1921'in, İstiklal mücadelesinin hayat bulduğu milli marşın TBMM'de kabul edildiği günün adı olduğunu belirtip, şöyle konuştu:"100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021 tarihine biz de farklı bir bakış açısı, farklı bir anlam kazandıralım istedik. Kayıtlara, bu güzel güne, böyle güzel bir dokunuş bırakalım istedik. O amaçla böylesi güzel bir çalışmayı arkadaşlarımız fikir ettiler, hayal ettiler böyle bir proje ile bize geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."TBMM'YE 100. YIL TEŞEKKÜRÜ"Nostaljik araçlarımızın bu etkinliğin içerisinde yer alması ile daha dikkat çekici bir çalışmayı ortaya koyabileceğimizi, İstiklal Marşımıza özel bir farkındalık olsun diye de bu kliple, bu çalışmayla farklı bir boyut kazandırmak amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik" diyen Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşin doğrusu hava biraz soğuktu, çekimler biraz uzun sürdü, biraz da üşüdük. Ama gerçekten güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize şükranlarımızı arz ediyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü çok büyük bir isabetle, 100. yıla özel İstiklal Marşı yılı ilan ettiler. Kepez Belediyesi olarak biz de bu anlamda bir dizi etkinlik yapacağız. İstiklal Marşımız aslında hiç unutulmaması gereken, milletimizin kahramanlık destanının kısa öz özet ifadeleridir. Kalbimizde, gönlümüzde çok farklı bir biçimde yer edinmesi gereken, son derece özel, önemli milli bir metindir. Dolayısıyla 100. yıla dair böyle özel bir farkındalık ortaya koyabilmek bizim için önemliydi. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize."HİZMET ARAÇLARIYLA, MÜZEDEKİ ARAÇLAR KULLANILDIBu çalışmaya Nostaljik Araçlar Müzesi'nde bulunan araçlarla, belediyenin hizmet araçlarının dahil edildiğini belirten Başkan Tütüncü, "Bu araçlarımızın kornaları ile güzel İstiklal Marşımızla bir güzelliği daha ortaya çıkaralım istedik. Müzik öğretmenlerimiz, müzik ve sinemacı dostlarımız bu projede yer aldı. Ortaya güzel bir farkındalık çıktı. Arabaların kornalarından da ortaya güzel bir İstiklal Marşı çıktı" diye konuştu.Çekimlerde vinç, kamyon, otobüsün de bulunduğu 15 araç yer aldı ve 10 aracın kornası kullanıldı. Her aracın kornasının verdiği ton için ayrı ses düzeneği ayarı yapıldı. Antalya Dokumapark'ta gerçekteştirilen projenin hazırlık ve çekim çalışmaları 10 gün sürdü. Klibin çekimi ise 2 saat sürdü.Kepez Belediyesi ve Başkan Hakan Tütüncü'nün sosyal medya hesaplarından yayımlanan 46 saniyelik klibin görüntüleri, binlerce beğeni aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-03-10 10:26:11



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