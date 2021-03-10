Aydın Kanza'da 'Buluşma' sergisi Ümit Uysal: “ İçinden geçtiğimiz tarihsel süreç eserlere ziyadesiyle yansımış durumda”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yenilenen Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde ‘Buluşma’ isimli serginin açılışında dünyanın içinden geçtiği zor ve kötü günlerin bir sanatsal yorumunun da olduğunu belirterek “Bunu, bu sergide fazlasıyla görmek mümkün” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yenilenen Aydın Kanza Sanat Galerisi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun 10 genç sanatçının eserlerinin sergilendiği ‘Buluşma’ isimli sergisiyle açıldı. İletişim ve görselliğin ön planda olduğu yeni sergileme tekniklerine imkan tanıyan yapıya kavuşan sanat galerisindeki serginin açılışına Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.



Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, insanlığının yaşadığı zor ve kötü günlerin de sanatsal yorumunun olduğunu değinerek “Bir taraftan tarih yazılır, kaydedilir ve akar giderken diğer taraftan o insanlarının gönlünde, zihninde, yenilikçi insanların dimağlarında farklı akslar olur. Aslında bu sergide bunun fazlasıyla görmek mümkün. Sanatçılarımız farkında mı değil mi bilmiyorum ama içinden geçtiğimiz tarihsel süreç eserlere ziyadesiyle yansımış durumda. Bu da çok doğal ”dedi.



Başkan Uysal, konuşmasının ardından resimden heykele sanatın farklı disiplinlerinden eserlerin yer aldığı sergiyi ilgiyle gezdi. AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Alev Gürkan, Hacer Doğan, Hatice Tekin Aydil, Leyla Almufti, Mehmet Oral, Merve Ceren Soyak, Oğuz Can Genç, Özge Kaya, Serkan Türk ve Tenzile Bilici’nin eserlerinin bulunduğu sergi, 31 Mart'ta kadar ücretsiz gezilebilecek.

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