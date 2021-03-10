İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde T.K. (23), oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı. Polis, ikna etmeye çalıştığı genci bir anlık dalgınlığından faydalanıp çatının ucundan çekerek aldı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi´nde meydana geldi. T.K. oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. T.K.´yi görenler, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallelinin uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan gencin yanına, polisin yanı sıra, komşularından biri çıktı. İtfaiye ekipleri ise T.K.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yatağı açtı.

Komşusu ile sohbet ederken bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, genci tutarak çatının ucundan aldı. Çatıdan indirilen T.K., ilçe polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2021-03-10 11:33:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.