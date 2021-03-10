Antalya'da doğa turizmi kapsamında ilk pelajik kuş gözlemi yapıldı Nadir olarak gözlemlenebilen korsan martı en önemli tür olarak kayıtlara geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya İl Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Side’de ilk kez pelajik kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

6. Bölge Müdürlüğü personeli ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte saat 08.00’de Side Limanı'ndan tekne ile hareket eden grup deniz açıklarına ulaştı. Denizde gözlemlenebilen kuş türlerini tekne civarına çekmek amacıyla önceden hazırlanan balıklar aralıklı olarak denize bırakılarak kuşların tekne civarına gelmesi beklendi. Gözlem etkinliğinde görülen türlerin başlıcaları kaşıkgaga, kılkuyruk, bahri, karabaş martı, kara gagalı sumru, karabatak, gümüş martı, Akdeniz martısı olurken, nadir olarak gözlemlenebilen korsan martı en önemli tür olarak kayıtlara geçti.

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