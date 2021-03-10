Antalya'yı kupada derbi heyecanı sardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'yı kupada derbi heyecanı sardı

DHA

Antalya'yı kupada derbi heyecanı sardı


Tolga YILDIRIMBurcu MUTLU/ANTALYA, (DHA) -SPOR Toto Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında, geçen yılın ardından 17 Mart'ta ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor'u kupa dışına gönderen Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde futbolseverlere Antalya derbisi heyecanı yaşatacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Adanaspor'u, son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalde Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan Aytemiz Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda kulüp tarihinde geçen sezon ilk kez final oynama başarısı gösterdi.
GEÇEN SEZONUN AYNISI
Kupada 4. turda Pendikspor'u, 5. turda Beypiliç Boluspor'u, son 16 turunda Bursaspor'u eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti. Çeyrek finalde Sivas deplasmanda rakibini 1-0 yenen kırmızı beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Aytemiz Alanyaspor da Fraport TAV Antalyaspor da geçen sezon çeyrek finalde aynı rakipleri eleyip, yarı finalde yine karşılaştı. Geçen sezonun yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor, tarihindeki ilk kupa finalinde Trabzonspor'a mağlup oldu.
KUPANIN PROVASI ALANYA'DA
Spor Toto Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ikinci defa karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sonunda Antalya ekiplerinden biri, finale adını yazdıracak. İki takım arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Aytemiz Alanyaspor'un 6, Fraport TAV Antalyaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor kupa yarı finali öncesinde, Süper Lig'in 30'uncu haftasında, 13 Mart'ta Alanya'da karşılaşacak.
YILMAZ: KULÜBÜMÜZE KUPAYI GETİRMEK İSTİYORUZ
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, geçen sezon oynanan yarı final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'un finale yükselen taraf olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Aslında dejavu yaşanıyor. Geçen sene de yarı finalde Alanyaspor ile oynamıştık. Bu sene o dejavu yaşanmaz. Biz öncelikle finale çıkmak istiyoruz. Antalyalıların beklentisi bu. Benim de Antalyaspor başkanı olarak beklentim bu. Finalde de şehrimize, kulübümüze kupayı getirmek istiyoruz. Antalya şehrinin bu kupaya çok ihtiyacı var" dedi.
MAÇ 17 MART'TA OYNANACAK
Aynı kentin iki takımının yarı finalde karşılaşması futbolseverleri de heyecanlandırdı. İki kardeş kulübün derbi olarak adlandırdığı karşılaşma için kentin bazı yerlerine Antalyaspor bayrakları asıldı. Alanya'yı da kent merkezinde olduğu gibi heyecan sardı. Alanyasporlu futbolseverler de 17 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve kaybedenin eleneceği karşılaşmayı heyecanla bekliyor.
'ALANYA'YA KUPA YAKIŞIR'
Alanyaspor taraftarı Onur Ekici (41), bu sene daha tecrübeli olduklarını ve kupanın Alanya'ya gelmesini istediklerini söyledi. Ekici, "Geçen tur Galatasaray'ı eledik, bu turda rakibimiz Antalyaspor. O da bizim takımımız. Geçen sene de Antalya ile kupada eşleşmiştik, turu geçmiştik. Bu sene yine şans, Antalya ile eşleştik. Ben inanıyorum ki bu iki Akdeniz temsilcisinden final oynayan takım Alanya olacak. Biz takımımıza güveniyoruz. Geçen sene geçtiğimiz gibi Antalyaspor'u bu turda eleyip finale gideceğimize inanıyoruz. Finalde geçen sene şansız şekilde Trabzon'a elendik ama bu sene biraz daha tecrübeliyiz. Alanya'ya kupa yakışır. Alanya'ya bu kupanın gelmesini istiyoruz. Biz bu kupayı hak ediyoruz. İnşallah bu sene Türkiye Kupası Alanya'ya gelecek. Akdeniz'e gelecek" dedi.
'MAÇLARI ÇOK ÖZLEDİK'
Tribünleri de çok özlediklerini belirten Ekici, "Bazen taraftar grupları olarak takımımızı maça meşalelerle uğurluyoruz ya da yendiğimizde meşalelerle tesislere geri götürüyoruz. Ama gerçekten maçları çok özledik. Eminim futbolcular da bizi çok özledi. Tek hayalimiz artık maçların açılması. Kademeli de olsa artık maçlara girmek istiyoruz, çok özledik" diye konuştu.
'PANDEMİYLE FUTBOL FARKLI BİR SEYRE GİDİYOR'
Alanyaspor'un en ateşli taraftarlarından olan ve Alanya'da gür sesi, tribünden takımı tezahüratlarla ateşlemesiyle bilinen Turgay Meşe, "Pandemi dönemiyle beraber Türkiye'de futbol farklı bir seyre gidiyor. Biz de elimizden geldiği kadar takımımızı dışarıdan takip edip destekliyoruz. Gönül ister ki tribündeki yerimizi alıp takımımızı oradan desteklemek ama ne yazık ki şu anda pandemi sürecinden dolayı bu şekilde seyretmemiz gerekiyor takımımızı" şeklinde konuştu.
'İNŞALLAH HEM KUPAYI ALIR, HEM DE AVRUPA'YA GİDERİZ'
Kupayı Alanyaspor'un kazanmasını istediğini belirten Meşe, şunları söyledi:
"Alanyaspor son dönemlerde farklı bir konuma, farklı bir boyuta gelerek, farklı bir güzelliği Türkiye'ye yansıttı. Bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Alanyaspor şu anda kupaya oynuyor. Sezondaki hedefimiz kupayı almak. İnşallah da alırız. Yarı finalde Antalyaspor ile karşılaşacağız o da güzel bir sevinç. Bir şehrin iki güzide takımı başarılı bir futbol sergilenir inşallah. Kazanan inşallah iyi oynayan ve Alanya olur. Alanyaspor'umuz çok güzel, modern bir futbol oynuyor. İnşallah bu sezon hem kupayı alır hem Avrupa'ya gideriz."
'İNŞALLAH KISA SÜREDE BU ÖZLEM BİTER'
Koronavirüs salgını nedeniyle maçların uzun süredir seyircisiz oynanmasından dolayı oldukça mutsuz olduklarını ve tribünleri çok özlediklerini de ifade eden Meşe, şöyle konuştu:
"Futbol şöyle bir şey, yöneticisiyle, topçusuyla, malzemecisiyle, tribündeki seyircisiyle beraber bir halka olduğunu düşünüyorum. Bu futbolcu arkadaşlarımızla, yönetimle ya da bu camiada olan insanlarla konuşuyoruz futbolseverlerle beraber, bir eksikliğin olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu pandemi en kısa sürede biter, bu özlem de biter. Bu pandemi de bitmezse artık farklı bir spor dalı mı severiz, farklı bir sporla mı ilgileniriz bilmiyorum ama gerçekten çok özledik. Tabii önce sağlık olsun. Arkadaşlarımızı biz destekliyoruz, sıralamalarda yukarıdalar. Kupada başarılar. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de tribündeki yerimizi alırız, inşallah güzel günler kısa zamanda diyelim."
ALANYA 6, ANTALYA 5 DEFA KAZANDI
Antalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle:
1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)
2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-4
2014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
2016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-1
2016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-1
2017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1
2017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2
2018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1
2018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-0
2019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İlk Maç): AntalyasporAlanyaspor: 0-1
2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İkinci Maç): AlanyasporAntalyaspor: 4-0
2019-2020 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 1-0
2020-2021 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-2GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antalyaspor Kulüp tesislerinden görüntü (ARŞİV)
Veysel Sarı ve Nuri Şahin detay (ARŞİV)
Futbolcular çalışırken detay (ARŞİV)
RÖP 1: Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz
Antalya Stadyumu'ndan drone görüntüsü (ARŞİV)
Stadyumun içinden detay görüntü (ARŞİV)
Alanyaspor taraftarının takımı meşaleli karşılaması (ARŞİV)
Alanyaspor takımı çalışırken detay (ARŞİV)
Taraftar Onur Ekici'nin Alanyaspor Store'a gelişi
Onur Ekici'den detay görüntü
RÖP 2: Onur Ekici (Taraftar)
RÖP 3: Turgay Meşe (Taraftar)DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMBurcu MUTLU
2021-03-10 11:49:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa kadın hentbol takımı deplasmanda Kastamonu ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Muratpaşa kadın hentbol takımı deplasmanda Kastamonu ...
Besicilere destek için saha calışması
YEREL HABERLER Besicilere destek için saha calışması
Antalya'da doğa turizmi kapsamında ilk pelajik kuş gözlemi yapıldı Nadir olarak gözlemlenebilen korsan martı en önemli tür olarak kayıtlara geçti
YEREL HABERLER Antalya'da doğa turizmi kapsamında ilk pelajik kuş ...
İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
YEREL HABERLER İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip ...
Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması
YEREL HABERLER Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt ...
Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ikna edilip, indirildi
YEREL HABERLER Yangın sırasında balkona çıkan yaşlı kadın güçlükle ...
Büyükşehir Sosyal Tesisleri yeniden açıldı Düden Balık Çarşısı hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Sosyal Tesisleri yeniden açıldı Düden ...
'Mervenur'u neden öldürdün?' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi
YEREL HABERLER 'Mervenur'u neden öldürdün?' sorusuna, 'Sonra gelin ...
Aydın Kanza'da 'Buluşma' sergisi Ümit Uysal: “ İçinden geçtiğimiz tarihsel süreç eserlere ziyadesiyle yansımış durumda”
YEREL HABERLER Aydın Kanza'da 'Buluşma' sergisi Ümit Uysal: “ ...
Araç kornalarıyla İstiklal Marşı'nı çaldılar
YEREL HABERLER Araç kornalarıyla İstiklal Marşı'nı çaldılar
Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında ...
Mervenur Polat ölümünde şüpheli sayısı 7’ye yükseldi Şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Mervenur Polat ölümünde şüpheli sayısı 7’ye ...
Belediye hizmet araçları ve nostaljik arabaların kornaları ile İstiklal Marşı'nı çaldılar İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel klipte korna sesleriyle çalınan İstiklal Marşı'nın orkestra şefliğini belediye başkanı yaptı
YEREL HABERLER Belediye hizmet araçları ve nostaljik arabaların ...
Salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını ...
Estetik uğruna dudağı çürüyen Songül'ün hukuk mücadelesi devam ediyor
YEREL HABERLER Estetik uğruna dudağı çürüyen Songül'ün hukuk ...
Arkeologlar, su altında 17 işaretle yeni bir dil geliştirdi
YEREL HABERLER Arkeologlar, su altında 17 işaretle yeni bir dil ...
Gazipaşa'da üretilen passifloranın kilosu bahçede 75 lira
YEREL HABERLER Gazipaşa'da üretilen passifloranın kilosu bahçede 75 ...
Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek
YEREL HABERLER Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek
Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü
YEREL HABERLER Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, ...
Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü / Ek Fotoğraf (Düzeltme)
YEREL HABERLER Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü / Ek ...
Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)
YEREL HABERLER Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)
Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
Ersin Yazıcı: “ Antalya’ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız” Başkan Böcek’ten Vali Yazıcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Ersin Yazıcı: “ Antalya’ya hizmet etmek gurur ve ...