Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, geri dönüşüm malzemeleri yandı.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak'taki geri dönüşüm malzemelerin toplandığı bir depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, hemen alevlere müdahale edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, güvenlik amaçlı yolu trafiği kapatarak, alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 40 dakikada söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geri dönüşüm malzemeleri küle döndü.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-10 12:36:43



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