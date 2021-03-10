Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, geri dönüşüm malzemeleri yandı.
Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak'taki geri dönüşüm malzemelerin toplandığı bir depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, hemen alevlere müdahale edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, güvenlik amaçlı yolu trafiği kapatarak, alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 40 dakikada söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geri dönüşüm malzemeleri küle döndü.
Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-03-10 12:36:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.