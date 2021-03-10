Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı



Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen Suriye uyruklu Melek el Ubeyd'in (10) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu Melek El Ubeyd'in ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeyd'in boğazına ip dolandı. Küçük kızın çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Melek el Ubeyd'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün babası Cemal Nasir Ubeyd ve yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULARI

2021-03-10 13:39:39



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