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Katılım ücreti 100 euro olan ITB Berlin'in sanal fuarı ilgi görmedi

DHA

Katılım ücreti 100 euro olan ITB Berlin'in sanal fuarı ilgi görmedi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) DÜNYANIN en büyük ve sektörün en belirleyici fuarlarından International Tourism Exchange Berlin (ITB Berlin) koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ilk defa online düzenleniyor. En önemli konu başlığı 'belirsizlik' olan fuardaki dijital toplantılara katılım ücreti 100 euro pahalı bulunduğu için hem tüm dünyadan hem de Türkiye'den ilginin çok az olduğu belirtildi. Fuarın teknik altyapısı da eleştiri aldı.Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın her yıl sezon öncesi en önemli belirleyici unsurlardan bri olarak gösterilen ITB Berlin Fuarı, bu yıl ilk defa sanal ortamda başladı. 9-12 Mart tarihleri arasındaki fuar, koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde ilk defa geçen yıl ertelenirken, bu yıl da online gerçekleşiyor. Moskova'daki fuarla birlikte en büyük öneme sahip ITB Berlin'e, 2019'a kadarki süreçte 3-4 özel uçakla çıkarma yapan Antalya ve Türkiye turizm sektörü profesyonellerinin, online fuara ilgisinin az olduğu açıklandı.KONU BAŞLIĞI 'BELİRSİZLİK'Fuarı yakından takip eden turizm profesyonellerinden Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Arena Berlin'den yayın yapıldığı ve 'we love travel' sloganıyla gerçekleşen ITB Berlin Fuarı'nın bu yılki konuk kültür partnerinin ise Almanya'nın Sachsen eyaleti olduğunu açıkladı. ITB Berlin yönetiminin bu yıl seyahatin önündeki en önemli engeli 'belirsizlik' olarak gösterdiğine işaret eden Yavuz, yeni dönemde seyahat kalitesinin artacağı, paket turların devam edeceği ve online rezervasyonların ilgi göreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Yavuz, bu sürecin dünyada yeni şanslar ve fırsatlar doğurmasının öngörüldüğünü de kaydetti.TEKNOLOJİK ALTYAPI SORUNUSanal fuarın teknolojik altyapısının sınıfta kaldığına işaret eden Recep Yavuz, düzenlenen toplantılarla ilgili sistemin kilitlendiği ve yeterli olmadığı yönünde çok sayıda şikayet olduğunu dile getirdi. Yavuz, "Yani insanlar aradığı partnere ulaşamamış, dijital fuarın vermesi gerekenleri karşılayamıyor. İkincisi katılım beklenildiği gibi değil. Bir kişi eğer sanal ortamda fuara katılmak istiyorsa 100 Euro. Bunu insanlar çok yüksek buluyor. Dört kişinin bir sanal stant kiralayıp katılması 1500 Euro'ya geliyor. O da çok tepki çekiyor. Dijital fuar birebir insanların yüz yüze bakıp, sohbet edebildikleri gerçekçi fuardan şu anda çok uzak" dedi.DAĞ FARE DOĞURDUŞu anki izlenimlerine göre 'dağ fare doğurdu' değerlendirmesi yapan Yavuz, "O kadar beklenildiği gibi şeyler olmadı. 300'e yakın toplantı var, ama Almanya'daki arkadaşlarım bana diyor ki, 'Ben Tunuslu bir otelciyle görüşeceksem Berlin fuarının sanal sayfasından girip bulacağıma Tunus'u ararım, oradaki kişiyle Zoom üzerinden görüntülü görüşme şansım var.' O yüzden sanal fuarın hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Gördüğüm kadarıyla Türkiye de çok az temsil ediliyor. Birçok ülke de zaten önemsememiş fuarı. Katılım yüksek değil" diye konuştu.İNGİLİZCE ŞARTIFuarın ana dili olarak İngilizce şartı konulduğunu da belirten Yavuz, şunları söyledi:"Bu yüzden büyük bir kitle eleniyor. İnsanlar İspanyolca, Çince, Türkçe, Almanca bilir. Fuarın ana dili İngilizce şartı koşulması da başlı başına bir sorun. Ayrıca fuarda stant gezmesi de internette nasıl aranıyorsa aynı şekilde, ancak kaydolma prosedürünün çok uzun, paralı ve pahalı olması önemli bir sorun. Bu anlamda turizmcilerin genel kanaati bu işin ticari boyutunu ön planda tutmuşlar ve çok iyi bir teknik altyapı kurulmamış. Fuar Zoom'la yapılan görüşmeler ve internetten yapılan araştırmaların yerini tutmuyor. Berlin fuar yönetimi de bunu görecektir."EN ÖNEMLİ 12 KONU BAŞLIĞITeknik altyapı ve diğer sorunlar altında devam eden dijital fuarda uzmanların korona sürecindeki tatil alternatiflerini tartışmaya başladıklarını dile getiren Yavuz, ITB Berlin'in en önemli 12 konu başlığını ise şöyle sıraladı:"Ana sorun belirsizlik. Durum hiç de o kadar karamsar değil. Şeffaflık güveni getirecektir. Uyum ve çeşitlilik krizi aşmanın yolları. Sosyal ve sürdürülebilir olmak talebi arttı. Müşterinin çok yüksek bilgi ve güven talebi var. Korona sonrası seyahatin coğrafyaları değişti. Online önemli bir trend. Fiyat savaşları mı? Korona sürecinde paket turların önemi. Sektör yeni ürünlere muhtaç. Seyahatin kalitesi artıyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-10 14:47:56

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