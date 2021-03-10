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Dünyaca ünlü patika koşucuları Alanya'da yarışacak

DHA

Dünyaca ünlü patika koşucuları Alanya'da yarışacak


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek Merrell Alanya Ultra Trail 2021'in tanıtım toplantısı yapıldı. 'Sea, sun, run' konseptiyle gerçekleştirilecek yarışta yerli ve yabancı birçok ünlü patika koşucusu yarışacak.
Alanya'da 3 Nisan günü gerçekleştirilecek olan patika koşusu yarışı Merrell Alanya Ultra Trail 2021'in tanıtım toplantısı Alanya'da gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazif Emre Kıldırıgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'un da katıldığı toplantıda organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilecek dört farklı yarışın parkurları tanıtıldı. Dünyaca ünlü atletlerin de katılacağı Merrell Alanya Ultra Trail 2021'e yüzlerce sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyonun kayıtları ise 19 Mart 2021'e kadar internet adresinde devam ediyor.
76 kilometre mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail, 48 kilometre mesafeli Taurus Mountain Marathon, 28 kilometre mesafeli Keykubat Mountain Run ve 17 kilometre mesafeli Alaiye Short Trail olmak üzere her seviyeden atlete farklı seçenek sunacak olan organizasyonda Vanessa Gebhardt, Denisa Dragomir, Lina El Kott, Sanna El Kott, Hector Haines, Oihana Azkorbebeitia ve Georgia Tindley gibi elit atletler de yarışacak.
'ŞEHRİMİZİN EN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ'
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Alanya 30 binin üzerinde yerleşik yabancının yaşadığı bir şehir. Bu kadar insanın gelmesiyle beraber Alanya'nın uluslararası olan kimliğine bir katkıda bulunuyorlar. Alanya'da insanların barış içinde ve huzur içinde yaşadığı bir şehir. Burada da bizler katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu. Amacımız da bu tür katkı sağlayacak organizasyonların hepsinin Alanya'da gerçekleşmesini sağlamak. Bizler yöneticiler olarak bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
'ALANYA'NIN LOKASYONU VE ÇEKİCİLİĞİ YABANCILARA DA ÇOK CAZİP'
Merrel Alanya Ultra Trail'in bu yıl 'Sea, sun, run' (Deniz, güneş, koşu) konseptiyle gerçekleştirileceğini söyleyen yarışmanın organizatörlerinden Aydın Ayhan Güney, "Ahmet, 3 yıl önce bizimle birlikte bu organizasyonu nasıl büyütebiliriz diye görüşmeye geldi. Alanya bizim ekibimiz için yaklaşık 15 yıldır organizasyonlar yaptığımız ve bence bu konuda Türkiye'nin en başarılı şehirlerinden biri. Türkiye'de hiçbir şehir bu kadar uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıyor. Alanya'daki büyüme potansiyeli bizi çok etkiledi. O sebeple bütün gücümüzü kanalize ettik. Sea Sun Run mottosuyla özellikle de yabancıları çekmek için çünkü Türkiye'de koşucu sayısı bir yere kadar sınırlı kalıyor. Yabancılar gelmediği sürece bu sayı binleri iki binleri aşamıyor. Ama Alanya'nın lokasyonu ve çekiciliği yabancılara da çok cazip. Yarış kayıtlarında da bunu görüyoruz, çok fazla yabancının talebi var. Bu da Alanya'nın tanıtımı gerekse spor turizmi için ölü sezonda binlerce insanı buraya çektiğimiz zaman gelen kişiler de özellikle yabancılar 1 hafta 10 gün konaklamaya geliyorlar. Hem bölge için hem turizmciler için bir artı olacak" diye konuştu.
'KÜLTÜREL VE TARİHİ İZLER TAŞIYAN BİR YARIŞ'
Merrell Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Ahmet Arslan, yarışla ilgili bilgi verirken şunları söyledi:
"Şu an yaşadığım hisleri tarif etmem imkansız. Çocuğu tıp fakültesi kazanmış annebabanın mutluluğundan daha mutluyum. Merrell Alanya Ultra Trail'in proje safhasından somut olarak hayata geçmesi, gelişmesi ve bu şekilde sahiplenilmesi benim için tarifsiz bir mutluluk. Alanya Ultra Trail organizasyonu, bünyesinde patika koşusunun zorlukları ile birlikte kültürel ve tarihi motifler barındırıyor. 'Yörüklerin izinde, Torosların zirvesine' uzanan yarışımızda sporcular gerçekten Yörüklerin yaşam tarzları ile ultra maratoncuların yaşam felsefesi arasında bağ kuruyor. Ayrıca yarışçılar, parkur boyunca dört mevsimi de bir arada yaşayabiliyor. İlk günden bu yana hedeflediğimiz uluslararası önemli bir organizasyon olma hedefine ulaşacağımızdan eminim."
Merrell Running Team'in kaptanı Özgür Tetik, uzun süren Covid-19 salgını sebebiyle koşu dünyasının bu tip organizasyonları çok özlediğini, bu yüzden Merrell Alanya Ultra Trail 2021'in tüm koşucular için büyük bir fırsat olduğunu belirtirken Merrell Running Team olarak Alanya'da da patika koşucuları için bilgilendirici çalışmalar yapacaklarını söyledi.
OneTrail projesinin bir parçası olan Trail Sisters'ın liderlerinden Bahar Baltacı da kadınları bir araya getiren ve onların güvenli bir şekilde patika koşusu etkinliklerine katılmasına yardımcı olan Trail Sisters'ın, organizasyona katılacak kadın sporcularla bir araya geleceğini vurguladı.
Farklı coğrafyalardan yüzlerce sporcunun katılacağı Merrell Alanya Ultra Trail'de sporcuların, organizasyon görevlilerinin, gönüllülerinin, medya mensuplarının ve Alanya halkının sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirler uygulanacak. Merrell Alanya Ultra Trail, 3 Nisan Cumartesi günü Alanya'da koşulacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Toplantı sonrası konuşmacıların toplu fotoğraf çekiminden görüntüler
Kaymakam Fatih Ürkmezer'in açıklama
Aydın Ayhan Güney açıklama
Ahmet Arslan açıklama
Özgür Tetik açıklamaDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK
2021-03-10 15:41:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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