Başkan Böcek: "Büyükşehir yasası, kırsalda yaşamanın maliyetini artırdı"

Kırsal Mahalleler Bilgilendirme Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığa her alanda destek sağladıklarını söyledi. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı iken bir toplantı düzenleyerek 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasını tartışmaya açtıklarını ve sakıncalarını dile getirdiklerini anlatan Böcek " Köylerin mahallelere dönüştürülmesi tarıma ve kırsal yaşama zarar verdi, kırsalda yaşamanın maliyetini artırdı" diye konuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde Kırsal Mahalleler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere belirli şartları sağlamak ve başvuru yapmak koşuluyla tekrar kırsal mahalle olma hakkı getirilmesiyle ilgili online gerçekleştirilen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp konuşmacı olarak katıldı.



Yasanın sakıncalarını söylemiştik

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın yaptığı toplantının açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, köyleri mahallelere dönüştüren 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası çıkmadan önce Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı iken bir toplantı düzenleyerek bu yasayı tartışmaya açtıklarını ve sakıncalarını dile getirdiklerini anlattı. Köylerin mahallelere dönüştürülmesinin tarıma ve kırsal yaşama zarar verdiğini ifade eden Başkan Böcek, kırsalda yaşamanın maliyetini artırdığını kaydetti. Böcek, halktan gelen eleştiri üzerine 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun’la da mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere belirli şartları sağlamak ve başvuru yapmak koşuluyla tekrar kırsal mahalle olma hakkı getirildiğini kaydetti.



Yerelden kalkınma

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınma hedefiyle kırsal kalkınma ile ilgili önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Halk Süt, Halk Et, Halk Yem gibi projelerimizle besicilerimize destek oluyoruz. Sulama suyu projelerini hayata geçiriyor çiftçimize, sulama borusu, hidrant, tohum, gübre ve malzeme yardımı yapıyoruz. Üreticimizi ekonomik kazancı yüksek alternatif üretimlere teşvik ediyoruz.

Arıcılık dahil her alanda önemli desteklerimiz var. Kırsal mahallelere dönüşle ilgili sonucun ne olacağını ben de merak ediyorum. Bu toplantıdan çıkacak önerileri değerlendirip, yapılacak ne varsa yapacağız” diye konuştu.



Eski köye yeni statü

Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır da, kırsala mali kaynak aktarmak, kırsalın refahını artırmak ve tersine göçü sağlamak gibi hedeflerle çıkarılan 6360 Sayılı Yasa ile İl Özel İdaresi ve köylerin tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırıldığını, köylerin başta tarım arazileri ve meraları olmak üzere gayrimenkullerinin büyükşehirlere devredildiğini hatırlattı. Bugün eski köye yeni pozisyon ya da statü kazandırma gibi bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Çandır, “Buradaki aktarılan mallar köy tüzel kişiliklerine verilecek mi? Büyükşehirin ekonomik kayıpları merkezi bütçeden ödenecek mi? Toplantıda bunları irdeleyeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.