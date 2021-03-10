Antalya’da FETÖ'den aranan 2 şüpheli yakalandı

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Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 89 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.F. ile Rize Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö. isimli şahıs yakalandı.

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