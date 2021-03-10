32 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Antalya'da yakalandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda “silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık” suçundan toplam 32 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.