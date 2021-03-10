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Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti

İHA

Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti

Antalya’da trafik denetimi yapan Jandarma ekipleri, rutin kontrolleri esnasında durdukları araçlardaki vatandaşların kandillerini kutlayıp kandil simidi ikram etti.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kazaların azaltılması, sürücü ve yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi ve tematik denetim kapsamında gerçekleştirdikleri pandemi kurallarının denetimi esnasında kontrol gerçekleştirdikleri araçlarda bulunan vatandaşların kandillerini kutlayarak, kandil simidi ikramında bulundu.

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