Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırlayacağı FraportTAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı.
Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde FraportTAV Antalyaspor´u konuk edecek. Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00´da Bahçeşehir Okulları Stadı´nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde yapılan idmanla başladı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı geçen Khouma Babacar takımla birlikte çalışırken, Steven Caulker takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor maçında oynayan futbolcular sadece yenileme çalışması yaparken, bu maçta sakatlanan Damian Kadzior idmanda yer almadı.
Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-10 19:17:52
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