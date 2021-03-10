'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST
Mervenur Polat'ın cinayet zanlısı 6 kişi, Cumhuriyet Savcısı´na ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Cüneyt Akyol `Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme´, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. `Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme´ suçundan, Aziz K. ise `Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme´, `uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak´ suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-03-10 19:40:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.