'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3)

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Mervenur Polat'ın cinayet zanlısı 6 kişi, Cumhuriyet Savcısı´na ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Cüneyt Akyol `Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme´, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. `Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme´ suçundan, Aziz K. ise `Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme´, `uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak´ suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-03-10 19:40:32



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