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İletişim Fakültesi öğrencisi Ecem, Cannes'a hazırlanıyor

DHA

İletişim Fakültesi öğrencisi Ecem, Cannes'a hazırlanıyor


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Esra Ecem Anay (23), senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 'Bilardo' adlı kısa filmiyle Cannes Film Festivali'ne başvuracak. Anay, filmi bittikten sonra izlerken 'Eğer bu bir başkasının filmi olsaydı çok kıskanırdım' diye düşündüğünü söyledi.
AÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Esra Ecem Anay, 2019 yılında 'Afafet' ile 'Kek', 2020 yılında ise 'Gökkubbe', 'Konuşma' ve 'Aşikar' isimli kısa filmlerin hem senaryolarını yazıp hem de yönetmenliğini yaptı. Anay, 2020'de çekilen uzun metraj film 'Sanrı'da görüntü yönetmenliğini yaptı. Esra Ecem Anay, bugünlerde ise senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı kısa metrajlı filmi 'Bilardo'nun çekimlerini tamamladı. Genç yönetmen, "'Bilardo' ile Cannes Film Festivali'ne başvuracağım" dedi. 
FİLM SEKTÖRÜNE ÇOCUK OYUNCU OLARAK GİRDİ
Film sektörüyle 6 yaşında çocuk oyuncu olarak tanıştığını belirten Anay, "İlk gittiğim set 'Kelebek Çıkmazı' idi. Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar yapıyordu. O yaştaki duygum, o sette bir evcilik oynanıyordu. Ama oyunu bir kişi yönetiyordu. O günden sonra da sektöre karşı içimde merak duygusu oldu" dedi. Lise yıllarında oyunculuktan vazgeçip asıl aşkı olan yönetmenliğe yöneldiğini anlatan Anay, "İlk filmimi lisede çektim. Almanca öğretmenimiz, içinde Almanca diyaloglar olan kısa film çekmemizi istedi. Benim bir kameram vardı. Oyuncularım arkadaşlarım oldu, kendim de oynadım. Ve ilk filmimi çekmiş oldum. Daha sonra işin oyunculuk kısmını bıraktım. Asıl aşkım olan yönetmenliğe yöneldim. Şu ana kadar toplam 8 film yaptım" diye konuştu. Filmlerini çekerken zorluklar yaşadığını da sözlerine ekleyen genç yönetmen, "Ama şuna inanıyorum ki genç yaşta atlatılan zorluklar, ilerde insanın önüne ışık açıyor" ifadelerini kullandı.
SENARİSTLİK YETENEK İŞİ
Senaryo yazmanın yönetmenlikten çok farklı olduğunu söyleyen Anay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bence senaristlik çok başka bir şey. Çünkü bir oyun kurarken, bir dünya yaratıyorsunuz. Ve bu oyunu 100-200 belki 500 kişi hep birlikte oynuyorsunuz. Asıl tutku ise film bittikten sonra onu izlemek. Sizin inandığınız şeye o kadar insan hep birlikte inanıyor ve ortaya bir eser çıkartıyorsunuz. Yönetmenlik çok önemli ama bence senaristlik kısmı daha da önemli. Kamerayı, ışığı, kurguyu bir şekilde herkes öğrenir ama şuna inanıyorum; öğrenilemeyen tek şey senaryo yazmak. Çünkü bu bir yetenek işi."
4 YILDIR CANNES'A BAŞVURMAK İSTİYORDUM
Esra Ecem Anay, 4 yıldır Cannes Film Festivali'ne başvurmak istediğini, bazı aksaklıklar nedeniyle bunu yapamadığını belirtti. "Bu sene Allah nasip etti ve filmi çektim" diyen Anay, "Çok heyecanlı bir süreç yaşadım. Zorluklar oldu, kolaylıklar oldu ama set günü herkes aynı masaya toplandı. Çevremde bana inananları görmek mükemmel bir şeydi. Filmi bitirdiğimde, izlerken şunu düşündüm 'Eğer bu bir başkasının filmi olsa çok kıskanırdım.' Ama bu benim filmim olduğu için kendimle bir kere daha gurur duydum."
BENİM DERT EDİNDİĞİM TÜM SIKINTILAR BU FİLMDE ANLATILIYOR
Çekimleri, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen 4 dakikalık 'Bilardo' filminin senaryosunda ideolojileri, savaşları ve insanları anlattığını kaydeden Anay, "Filmim, aslında benim dert edindiğim konuların tek çatı halinde toplanmış versiyonu. Gerçekten yüreğimi yakan olayları işledim senaryomda. Heyecanlı bir şekilde izleyiciye sunmayı bekliyorum" dedi.
BÜYÜK BİR İSİMLE ÇALIŞMAK DEĞİL BAŞARILI İSİMLE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ
Genç yönetmen, en çok kiminle çalışmak istediğini ise şöyle anlattı:
"Oyuncu anlamında, yönetmen anlamında çok isim var. Belli bir isim değil ama başarılı insanlarla çalışmak isterim. Benim için büyük bir isim olması değil, azimli ve başarılı bir insan olması önemli. Azmeden herkes başarır. Çünkü bunu ben de yaşadım biliyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-03-11 09:19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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