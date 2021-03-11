Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB’ye devretti 13 bin metrekarelik alan daha Antalya OSB sınırlarına dahil edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB’ye devretti 13 bin metrekarelik alan daha Antalya OSB sınırlarına dahil edildi

İHA

Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB’ye devretti 13 bin metrekarelik alan daha Antalya OSB sınırlarına dahil edildi

Antalya OSB’nin 43 hektar daha büyümesini sağlayacak 5’inci genişleme alanında arazisi bulunan vatandaşlar, tapularını OSB’ye devretmeye devam ediyor. Karşılıklı atılan imzalar ile yaklaşık 13 bin metrekarelik alan daha Antalya OSB sınırlarına dahil edildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin 430 bin metrekare daha büyümesine imkan sağlayacak 5’inci genişleme alanında, şahıslara ait arazilerin rızaen satın alınarak Bölge sınırlarına dahil edilmesine devam ediliyor. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2018 yılında kamulaştırma işlemleri tamamlanan 430 bin metrekarelik alanın 246 bin 102 metrekaresi, vatandaşlardan rızaen satın alınarak Bölge sınırlarına eklenmişti. Geçtiğimiz günlerde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşen tapu devir töreni ile toplam büyüklüğü 12 bin 668 metrekare olan şahıs arazisi daha Antalya OSB sınırlarına dahil edildi. Söz konusu devirler ile 5’inci tevsi alanında rızaen satın alınan arazi miktarı 258 bin 790 metrekareye ulaştı.

“Helalleşmek önceliğimiz”
Arazilerini Türk sanayisinin hizmetine sunan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Bahar, geriye kalan 171 bin 848 metrekare arazinin de Bölge sınırlarına dahil edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 171 bin metrekarelik alanın hak sahipleri ile anlaşmaya varma konusunda önemli adımlar atıldığını aktaran Başkan Bahar, “Bu süreçte en önem verdiğimiz şey, rızadır, vatandaşlarımız ile helalleşebilmektir. Bu arazilerin büyük bir çoğunluğu kişilere atalarından kalmış ya da büyük bir emeğin karşılığında elde edilmiştir, dolayısıyla da manevi değeri yüksektir. Böylesine değerli olan bir şeyi sahibinin rızası olmadan, karşılıklı helalleşmeden devralmak, insani değerler ile bağdaşmaz. Bu süreci komşularımızı mağdur etmeden, gönüllülük esası ile neticelendireceğiz ve Bölgemize kazandırdığımız yeni alanları inşallah en kısa sürede üretimin hizmetine sunacağız” dedi.

“Yeni istihdam alanları”
Oluşacak yeni sanayi parsellerinin istihdama önemli katkılar sağlayacağına değinen Başkan Bahar, “Söz konusu alanda 15 yeni sanayi parseli planlıyoruz. Bu da Döşemealtı ilçesinin, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir potansiyele kavuşması demektir. Bu potansiyel öncelikle Döşemealtı’na ve burada yaşayanlara fayda sağlayacaktır. Organize sanayi bölgemiz ne kadar çok büyüyüp güçlenirse bu Antalya’mızın faydasınadır. Pandemi döneminde sanayi üretiminin ne kadar önemli bir unsur olduğuna hep birlikte, bir kez daha tanıklık ettik. Sanayi sektörünün hizmetine sunulacak her enstrüman katma değer olarak milletimize geri dönmektedir. Söz konusu arazilerde yükselecek yeni fabrikalar da aynı amaca hizmet edecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olta misinasına takılan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtarıp denize bıraktı
YEREL HABERLER Olta misinasına takılan Caretta Caretta'yı balıkçılar ...
İletişim Fakültesi öğrencisi Ecem, Cannes'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER İletişim Fakültesi öğrencisi Ecem, Cannes'a ...
Falezlere ışıklandırma projesine tepki
YEREL HABERLER Falezlere ışıklandırma projesine tepki
Yevmiyeli şampiyon
YEREL HABERLER Yevmiyeli şampiyon
Havada yetişen çilek, birbirine temas etmeden sofralara ulaşıyor
YEREL HABERLER Havada yetişen çilek, birbirine temas etmeden ...
Miraç Kandili, Antalya'da coşkuyla idrak edildi
YEREL HABERLER Miraç Kandili, Antalya'da coşkuyla idrak edildi
Kısıtlamada kaçak eğlenceye polisten ağır fatura 17 kişiye 72 bin TL para, eğlence düzenlenen işyerine de 1 ay kapatma cezası uygulandı Antalya Emniyet Müdürlüğü baskını, ‘sonuç bu’ notuyla paylaştı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kaçak eğlenceye polisten ağır fatura 17 ...
Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretleri
Mervenur Polat cinayetinde 5 tutuklama Cinayetin bir numaralı zanlısı, eziyet ederek canavarca hisle insan öldürme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanımı temin suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Mervenur Polat cinayetinde 5 tutuklama Cinayetin bir ...
'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3)
YEREL HABERLER 'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin ...
Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı ...
Alanyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Er Meydanı Mayıs’ta Kumluca güreşleri ile açılıyor
YEREL HABERLER Er Meydanı Mayıs’ta Kumluca güreşleri ile açılıyor
Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti
YEREL HABERLER Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram ...
32 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER 32 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Antalya'da ...
Antalya’da FETÖ'den aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ'den aranan 2 şüpheli yakalandı
Başkan Böcek: "Büyükşehir yasası, kırsalda yaşamanın maliyetini artırdı"
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Büyükşehir yasası, kırsalda yaşamanın ...
Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
YEREL HABERLER Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
BAGEV’den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü BAGEV Başkanı Davut Çetin: " Bölgenin ve Antalya’nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla ortak faaliyetler geliştirilecek"
YEREL HABERLER BAGEV’den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği ...
Antalya’da sera işçilerinin kaldığı barakalarda ağlatan yangın Yangında 7 baraka küle dönerken, aralarında çocukların da bulunduğu 100’e yakın işçi canlarını ve eşyalarını son anda kurtardı İşçiler, kaldıkları barakaların yanışını gözyaşlarıyla izledi
YEREL HABERLER Antalya’da sera işçilerinin kaldığı barakalarda ...
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti Eniştesinin kardeşinin aracını ateşe veren adam, ifadesinde “Bir anlık sinirle yaktım” dedi
YEREL HABERLER Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti Eniştesinin ...
Dünyaca ünlü patika koşucuları Alanya'da yarışacak
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü patika koşucuları Alanya'da yarışacak
Antalya’da korona tablosunda 19 ilçeden 7’si kırmızı Gündoğmuş ilçesi sıfır vaka ile dikkati çekti
YEREL HABERLER Antalya’da korona tablosunda 19 ilçeden 7’si ...
Alanya Ultra Trail ile dünyaca ünlü patika koşucularını ağırlamaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanya Ultra Trail ile dünyaca ünlü patika ...