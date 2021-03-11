Kapalı ortamda havadaki bakteri ve virüsleri yüzde 99.9 oranında yok eden cihaz geliştirdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi Ahmet Korkmaz, kapalı ortamda havadaki bakteri ve virüsleri yüzde 99.9 oranında yok eden cihaz geliştirip patentini aldı.

AÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Ahmet Korkmaz, mekanik havalandırma ve klima sistemlerine entegre edilen UltraviyoleC’li Virüs ve Bakteri Eliminatör Cihazı’nın kapalı mekanlarda hapşırma, öksürme ya da konuşma sonucunda ortaya çıkan damlacıkları etkisiz hale getirilmesi için tasarlandığını söyledi. Cihazın hedefinde gözle görülemeyen, havada 67 saat asılı kalabilen ve 30 metre uzağa gidebilen hastalık oluşturan mikroplar ve mikroorganizmaların bulunduğunu aktaran Korkmaz, eliminatörün covid19 virüsü üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

Korkmaz tasarlayıp patentini aldığı havadaki bakteri ve virüsleri yok eden cihazı tanıtmak için Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. “Cihazın tek sarmallı bir RNA virüsü olan covid19 virüsünün genetik yapısını milisaniyeler içerisinde parçalayarak üreme yeteneğini ortadan kaldırdığını söyleyen korkmaz, " RNA ve DNA yapıları tahrip olmuş mikroorganizmalar başka canlıların bünyesine girerek zarar verme potansiyellerini kaybediyor” diye konuştu. Korkmaz, cihazın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve ve Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği laboratuvarlarda yapılan testlerde kapalı alanda havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99.9 oranında imha ettiğinin raporlandığını da sözlerine ekledi.

Başkan Uysal, cihazın toplu ulaşım araçlarından otellere geniş bir kullanım alanına sahip olabileceğini belirterek Korkmaz’ı geliştirip patentini aldığı cihaz dolayısıyla kutladı.

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