Kepez’de İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Kepez Belediyesi ve Kepez ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıldönümü dolayısıyla Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nın finali, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde (EBKM) yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, öğrenci ve velilerin bir araya geldiği yarışmada öğretmenlerden oluşan 5 kişilik jüri değerlendirme yaptı. Ön eleme yarışmalarına Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerden 162 öğrenci katıldı. 6 eğitim bölgesinde yapılan yarışmada her kategoriden ilk 3 giren öğrenciler yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı final yarışlarında 68, final etabına da 20 öğrenci katıldı.



Çocuklarımız yüreklerimize taht kurdu

Yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, “İstiklal marşımızın 100.Yılına yakışır bir yarışmayı 20 göz bebeği öğrencimiz bütün duygu ve coşkusuyla yüreklerimizi kabartan, heyecandan heyecana sevk eden bir ruh seliyle bizlere okudular. Jürinin işi çok zor… Hitabe sanatının bütün inceliklerini bu sahnede gördük. Çocuklarımız sergiledikleri performansla yüreklerimizde taht kurdu. Okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimiziz gönülden tebrik ediyorum “ dedi.



İstiklal Marşı’nın 100. Yılında dünyada bir ilk

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözlerini yineleyerek başladı. Kepez Belediyesi olarak, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle dünya’da da bir ilk olan araç kornalarıyla İstiklal Marşı seslendirdiklerine değinen Başkan Tütüncü, bu videonun sosyal medyada muhteşem bir etkileşim ve muhteşem bir izleme oranına ulaştığını ve coşkuyla izlendiğini vurguladı. Tütüncü. “Amacımız, İstiklal Marşımıza bam başka bir farkındalık ortaya koymak ve 100. Yıla farklı bir armağan kazandırmak ve bunu da kayıtlara geçirmekti “ diye konuştu.



Bu millet yedi düvele meydan okudu

Kepez Belediyesi olarak 12 yıldır, her 12 Mart’ta etkinlikler yaptıklarını belirten Tütüncü, “İstiklal Marşımız kan ve barut kokularının içinde, bozkırın ortasında aziz bir milletin yedi düvele meydan okuduğu, o yeryüzünün meşakkatli, en çileli kurtuluş mücadelelerinden birinin özeti mahiyetinde hepimizin kalbinde gönlünde bambaşka bir öneme sahiptir. Atalarımızın yer yüzünde binlerce yıllık yolculuğunda her gittiği yere adaleti, zarafeti, letafeti, güzelliği götürdüğü şanlı bir maziye sahip olmanın bize vermiş olduğu haklı bir gururla aslında İstiklal Marşımızı kalbimizde, gönlümüzde daha güçlü, daha kuvvetli yaşatmalıyız “ diye konuştu.



Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından önce okullar bünyesinde, ardından bölgesel olarak yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.Jüri üyeleri Ana Sınıf kategorisinde yarışmaya katılan 5 öğrenciye de 100 tam puan vererek birinci ilan etti.

