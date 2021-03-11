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Kuluöztürk:" Sağlıkçıların gerçek bayram yaşaması için dönmeyen sermaye sisteminin değiştirilmesini istiyoruz"

İHA

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 14 mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada taleplerinin karşılanmasıyla gerçek bir bayram yaşayacaklarını söyledi.

Kuluöztürk:" Sağlıkçıların gerçek bayram yaşaması için dönmeyen sermaye sisteminin değiştirilmesini istiyoruz"

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 14 mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada taleplerinin karşılanmasıyla gerçek bir bayram yaşayacaklarını söyledi.
Tüm sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Başkan Kuluöztürk, beklentilerine yönelik adımların atılmaması nedeniyle sağlıkçıların Tıp Bayramı’nı buruk geçirdiklerini ifade etti. Gecegündüz demeden her türlü koşulda hizmete devam eden sağlıkçıların artık tükenme noktasına geldiğini belirten Kuluöztürk, “Döner sermaye, maaş iyileştirmesi ve kadro sorunları gibi başlıkların çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Sağlıkçılar artık hak ettiği değeri görmek istiyor” diye konuştu.

“Sevinçle kutlamak istiyoruz”
‘Döner sermaye, icap nöbetleri, sözleşmeli personelin istihdam sorunları’ gibi birçok konunun çözüm beklediğine dikkat çeken Kuluöztürk, sağlıkçıların artık bu tarz sorunları düşünmeden işlerine yapmak istediğini söyledi. Sağlıkçıların Korona virüs sürecinde destansı bir mücadele ortaya koyduklarını hatırlatan Kuluöztürk, artık değer görmek istediklerini aktardı. Kuluöztürk, “Döktüğümüz alın terinin, ortaya koyduğumuz hizmetin karşılığını bulmasını istiyoruz. Artık 14 Mart’ları buruk değil, büyük sevinç içinde kutlamak istiyoruz. Her zaman ve her koşulda olduğu gibi pandemi sürecinde de sağlıkçılar canları pahasına görevlerini yerine getirmekten çekinmedi. Hatta kamuda en çok çalışan, iş yükü en çok artan meslek grubu olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıkçıların ağırlaşan çalışma şartları nedeniyle yıprandığını, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle de hüsrana uğradığını söyleyen Kuluöztürk, “ Birçok arkadaşımız tükenmişlik sendromu içine girdi. Salgında canımızı ortaya koyduk, koyuyoruz. Buna karşılık iş yükümüz artıyor, maaşlarımız düşüyor. Kamuda en çok çalışan meslek grubu durumundayız. En çok mesaiyi yapıp en düşük memur maaşını almak istemiyoruz. Sağlıkçıların gerçek bayram yaşaması için dönmeyen sermaye sisteminin değiştirilmesini istiyoruz. Parça parça ödemelerden vazgeçilmesini, tek kalemde sağlıkçı maaşlarının ödenmesini talep ediyoruz. Enflasyonun altında kalan maaşlarımıza seyyanen zam istiyoruz. ” dedi.
SağlıkSen olarak sağlık çalışanlarının hak ettiği noktaya geldiğini görünceye kadar sahada olacaklarını ifade eden Kuluöztürk, “Hep birlikte, sevinç içinde kutlayacağımız 14 Mart’lar için mücadelemiz sürecek. Bu vesileyle başta pandemi sürecinde şehadet şerbeti içen meslektaşlarımız olmak üzere, kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum. Tedavi görmekte olanlara acil şifalar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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