Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık



Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs vaka sayısı 100 binde 82.05'e yükselirken, kentin işlek caddelerindeki yoğunluk tedirginlik yarattı.

Koronavirüs haritasında `yüksek risk´ grubunu temsil eden turuncu renkte yer alan turizm kenti Antalya'da caddelerdeki kalabalık dikkati çekti. Kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte açılan kafe ve restoranlarda yoğunluk oluştu. Kentin yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşların mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Kalabalıktaki bazı kişilerin maske takmadığı, bazılarının da maskelerini çene altında taşıdığı gözlendi. Kimi de caddede yer alan banklarda uzun süre oturup sohbet etti.

Kent sakinlerinden Fehmi Albayrak, "Baktığımız zaman insanlar sosyal mesafeyi çiğnemiş durumdalar. Banklarda oturuyorlar. Bir kafede hijyen ne kadar üst seviyede olursa olsun bir masadan birisi kalkıp başkası oturuyor. İnsanların yarısı yemek yeme, içecek içme bahanesiyle maskelerini çenelerinin altında taşıyor. Çok endişe verici bir olay" dedi.

Maske takmayanları gördüğünü ancak sosyal mesafeye de dikkat ettiğini söyleyen İbrahim Atilla, "Görsellik için buradayım. Kafa dağıtma amaçlı buradayım. Objektif olarak bakarsak burası sağlıklı bir ortam değil. Antalya da turuncu risk grubunda" diye konuştu.

Maskesi çenesinin altında yürüyen Kırgız vatandaşı Buruh Tırapek da, "Gerçekten maskeden bıktım. Maske takmaktan bıktım o yüzden indirdim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında açıkladığı verilere göre, Antalya´da koronavirüs vaka sayısı 100 binde 82.05 olarak açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM

2021-03-11 16:26:50



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