Antalya'da aranan 46 kişi yakalandı

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Antalya'da 97 polisin katılımıyla yapılan çalışmalarda aranan 46 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli makamlarca haklarında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 97 personelden oluşan 37 ekibin katılımıyla eş zamanlı çalışma yapıldı. Aralarında “hırsızlık” suçundan 12 yıl 3 a hapis cezasıyla aranan A.Ş., “hırsızlık” suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan B.A., “hırsızlık” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan O.Y.Ö., “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan M.T., “yağma” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan G.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.A.'nın da bulunduğu 46 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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